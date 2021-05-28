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FETÖ'ye yönelik polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
FETÖye yönelik polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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