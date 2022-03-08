Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen örgüt üyeliğinden yargılanacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT operasyonuyla Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Selahaddin Gülen hakkında “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan dava açmıştı. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılan Gülen, 24 Ağustos 2021’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, geçtiğimiz günlerde celse arasında esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı, Selahaddin Gülen hakkında her ne kadar örgüt yöneticiliğinden dava açılmışsa da örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak, sanığın eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığını kaydetti.

REKLAM

Selahaddin Gülen

SERBEST BIRAKILMASIN

Yeğen Gülen’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanığın eylem yoğunluğunun dikkate alınarak hükmün alt sınırdan uzaklaşarak kurulmasını talep etti. Mütalaada Gülen’in itirafçı olmasına da yer verildi.

Sanığın örgütün deşifresine yönelik beyan ve teşhisleri nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mahkemenin hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermesi talep edildi. Savcı mütalaasında “ceza miktarı, celselerdeki savunması, mevcut delil durumu ve eylem yoğunluğunu” tutukluluğa gerekçe olarak gösterdi. 22 Mart’ta duruşmanın görülmesine devam edilecek. Selahaddin Gülen’in esas hakkındaki savunmasını yapması durumunda mahkemenin hükmünü açıklaması bekleniyor.

GÜNDEM FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı