Gündem Fetullah Gülenin yeğeni Selahaddin Gülen örgüt üyeliğinden yargılanacak
ANKARA

Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen örgüt üyeliğinden yargılanacak

MİT’in yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Selahaddin Gülen hakkında “örgüt yöneticiliğinden” dava açılmıştı. Savcı mütalaasını açıkladı. Elebaşının yeğeni için “örgüt yöneticiliği” değil, “örgüt üyeliği” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Fetullah Gülenin yeğeni Selahaddin Gülen örgüt üyeliğinden yargılanacak: 15 yıla kadar hapsi isteniyor ​
Selahaddin Gülen

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT operasyonuyla Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Selahaddin Gülen hakkında “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan dava açmıştı. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılan Gülen, 24 Ağustos 2021’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, geçtiğimiz günlerde celse arasında esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı, Selahaddin Gülen hakkında her ne kadar örgüt yöneticiliğinden dava açılmışsa da örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak, sanığın eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığını kaydetti.

Selahaddin Gülen
Selahaddin Gülen

SERBEST BIRAKILMASIN

Yeğen Gülen’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanığın eylem yoğunluğunun dikkate alınarak hükmün alt sınırdan uzaklaşarak kurulmasını talep etti. Mütalaada Gülen’in itirafçı olmasına da yer verildi.

Sanığın örgütün deşifresine yönelik beyan ve teşhisleri nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mahkemenin hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermesi talep edildi. Savcı mütalaasında “ceza miktarı, celselerdeki savunması, mevcut delil durumu ve eylem yoğunluğunu” tutukluluğa gerekçe olarak gösterdi. 22 Mart’ta duruşmanın görülmesine devam edilecek. Selahaddin Gülen’in esas hakkındaki savunmasını yapması durumunda mahkemenin hükmünü açıklaması bekleniyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen pişmanmış!
GÜNDEM
Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen pişmanmış!
Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

​Beşiktaş iki kez yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı.
Süper Ligde Digitürk devri kapandı

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

​Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: "Ya Saran ya TRT"
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Putin ve Zelenskiy yüz yüze görüşsün

Putin ve Zelenskiy yüz yüze görüşsün

​Dmitro Kuleba: Putin hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, konuşalım.

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir BB kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

​AK Parti kaynakları açıkladı: Putin 'Talimat vereceğim' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.