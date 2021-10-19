Fikirtepe’de ışık göründü

Kentsel dönüşümün ilk örneklerinden Fikirtepe’de 2013 yılından beri süren mağduriyet sona eriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölgeye girmesiyle uzun süredir tamamlanamayan binalarda 15-16 firmanın sözleşmeleri fesh edilirken, yarım kalan 22 proje yıl sonuna kadar başlayacak.

Vedad Gürgen

BÖLGEDE TAHLİYE ORANI YÜZDE 95

Fikirtepe’de gelinin son durumu düzenlediği basın toplantısıyla anlatan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölgeye gelmesiyle Fikirtepe’nin neden tıkandığına dair düzenlemeler yaptıklarını, işini yürütemeyen firmalarla sözleşmelerin fesh edildiğini, alt yapı hariç dönüşüme 8 milyar liralık bütçe ayırdıklarını, bin 300 yapıda kalan 7 bin 200 hak sahibi için mayıs ayında başladıkları tebligatların, 31 Eylül’de sona erdiğini ve yüzde 95 tahliyenin sağlandığını, ayrıca aylık bin 500 TL olmak üzere beş aylık kira ve taşınma yardımı da yaptıklarını açıkladı.

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EKONOMİ Her 10 kişiden 9'u dönüşümü destekliyor

MAHALLEDE KAPI KAPI DOLAŞTIK

Fikirtepe’de yarım kalmış ya da enkaz haline gelen bölgeler olduğuna işaret eden Gürgen, “Fikirtepe artık İstanbul’un merkezinde ve İstanbul Finans Merkezi’ne yakın olması nedeniyle terk edilmiş bir şehir olması kabul edilemezdi. Kapı kapı dolaşıp gidemeyenleri tespit ediyoruz, taşınamayan ya da hasta durumda olanlar varsa onlara da yardım ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bölgede 20 projenin tamamlandığına işaret eden Gürgen, “15-16 firmanın 22 projesi de fesh edildi. Bakanlık olarak biz üstlendik. Projeler hazır ve yıl sonuna kadar 22 proje için ihale süreci tamamlanacak ve inşaatlar başlayacak. İki yıl sonra 7 bin 200 hak sahabine konutları teslim edilecek” dedi.

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Emlak vergisinden muafiyet

Bölgede hak sahibi olmayıp arsa payı gibi hisse alan üçüncü kişilere ilişkin bir soru üzerine Vedad Gürgen, “Hisse aldım diyen kişilerin muhatabı o hisseleri alan kişiler” dedi. Bölgede tapuların Hazine’ye devredildiğini ve hak sahiplerinin kazanımları olacağını ifade eden Gürgen, dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin emlak vergisinden muaf olacağını sözlerine ekledi.