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Gündem Fikirtepede röntgen çekildi tedavi başlıyor
İSTANBUL

Fikirtepe’de röntgen çekildi tedavi başlıyor

Fikirtepe’de röntgen çekildi tedavi başlıyor

Fikirtepe’yi devlet eliyle dönüştürmek için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgenin röntgenini çekti ve yol haritasını hazırladı. Bakanlık bu hafta içinde bölgeye 2 ofis kuracak. Müteahhitlerle toplantılar yapacak Bakanlık, bir ay içerisinde inşaatlara başlamalarını, aksi taktirde sözleşmelerin iptali isteyecek.

Mine Açar Yeni Şafak
Müteahhitler ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar hızla çözülecek.
Müteahhitler ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar hızla çözülecek.

Kentsel dönüşümüm simge projesi olarak 2012’de lanse edilen ve ardından yüksek emsal tartışmalarıyla gündeme gelen Fikirtepe’de kangren olan dönüşüme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın direktifiyle harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin hızlanması için tüm imkânları seferber etti. Bölgenin yıllardır çözülemeyen sorunlarının röntgenini çeken bakanlık ilk etapta Fikirtepe’ye bu hafta içinde 2 tane kentsel dönüşüm ofisi kuracak. Proje bilgilendirme ofisleri 7 gün hizmet verecek. Bu ofisler kanalıyla dönüşüm tek elden yürütülecek. Müteahhitler ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar da hızla çözülecek. Çözümün olmadığı yerde ise devreye TOKİ ve iştiraki Emlak Konut GYO girecek. Bu iki kurum yarım kalan veya hiç başlamayan inşaatların yapımını üstlenecek.

MÜTEAHHİTLERE ÇAĞRI YAPILACAK

  • Kurulan ofislerler kanalıyla bölgede sözleşme imzalamış müteahhitlere çağrılar yapılacak. Müteahhitlerden anlaşma yaptıkları projelere biran önce başlamaları istenecek. Aynı talep inşaata başlanmış ama uzun bir süredir bir çivi dahi çakılmayan yarım bırakılmış projelerin müteahhitlerine de verilecek. Sözkonusu süre içerisinde projelere başlanmaması durumunda ise sözleşmeler iptal edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mevzuatta devrim niteliğinde adımlar attıklarını söyledi. Bakan Kurum, “Fikirtepe’nin tüm geçmişini yakından biliyoruz. Ülkemizde tıkanan tüm dönüşüm süreçlerini aşmak adına vatandaşımıza, işini yapmayan müteahhitle arasındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı verdik. Bakanlığımızın aciliyet arz eden yerlere re’sen uygulama yapmasının önünü açtık” dedi. 2012 yılından bu yana bir krize dönüşen sürece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el koydu. TOKİ ve iştiraki Emlak Konut GYO yarım kalan veya hiç başlamayan inşaatların yapımını üstlenecek.

PLANLAR DEĞİŞİYOR

1 milyon 350 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinde hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların planlarında da değişiklikler yapılacak. Yeni planlar Aralık ayında askıya çıkacak. Eski plana göre Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında bölgede 35 bin yeni konut ve 2 bin 500 ticari alan yer alacaktı. Ancak Fikirtepe’deki 60 yapı adasının bir bölümünde inşaatlar başlarken, büyük bir alanda ise yıkılmayı bekleyen evler bulunuyordu. Yeni planlarda bakanlığın nüfus yoğunluğuna geçit vermeyeceği öngörülüyor. Mevcut emsalle yola devam edilmesi de masadaki konular arasında yer alıyor.

BÖLGE HALKINA MORAL OLDU

Bölge halkı Cumhurbaşkanı talimatıyla dönüşümün devlet eliyle gerçekleşmesinden memnuniyetlerini dile getirdi. Birçoğu 7-8 sene önce yapılan sözleşmelerle bekleyip durduklarını ve çok mağdur durumda kaldıklarını dile getirdi. Binalarının riskli olduğunu belirten vatandaşlar, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımız Murat Kurum ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şu anda oturduğumuz evler riskli. Evini müteahhide verenlerin ise birçoğu perişan. Biten binalarda da iskan problemleri yaşanıyor. Ama artık devlet güvencesindeyiz. Evlerimiz yenilenecek. Müteahhitlerin keyfi uygulamalarına mahkum bırakılmayacağız” dediler.

Yasin Bektaş
  • Bölgenin tüm sorunlarını bilen ve kapsamlı bir rapor hazırlayıp Bakan Murat Kurum’a sunan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş da gelinen son durumu memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bektaş, “Bakanlık herhangi bir emsal ve yoğunluk değişikliği olmadan mevcut sözleşmeler üzerinde Fikirtepe’de yarım kalan ve yapılmayan 40 proje adasını yapacağını söyledi. Bu tüm Fikirtepeli vatandaşlarda bayram sevinci yaşattı” dedi.

YIKIMLAR OCAKTA BAŞLIYOR

Yeni planların askı süresinin bitiminin hemen ardından yıkım ve inşa işleri başlayacak. Bakan Kurum, yıkım sürecine başlayacaklarını, Ocak ayı itibarıyla ihaleleri yapıp, şubat, en geç mart ayında inşaata fiilen sahada başlamış olacaklarını da aktardı. Yeni Fikirtepe altyapısıyla, sosyal donatısıyla, tüm ihtiyaçlarıyla birlikte inşa edilip vatandaşlara 3 yıl içinde teslim edilecek. Toplam 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayacak proje 3 etap halinde yapılacak. Toplam ve 5 milyar liraya mal olacak.

Murat Kurum

KAOSUN SEBEBİ 4,14 EMSAL

  • Bölge 2007’de ‘kentsel dönüşüm alanı’ olarak belirlendi. ‘Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı onaylandı. Emsal önce 2,7’den 2013’te 4,14’e çıktı. 2017’de ise yeni bir düzenleme ile kademeli emsal uygulaması yapıldı ve en yüksek emsal 4,14’ten 4’e indirildi. Bina yükseklikleri de önce sınırsızken daha sonra yükseklik 80 metre ile sınırlandırıldı. Yaşanan teknik, hukuki ve finansal sorunlar sebebiyle zaman içinde dönüşüm sağlıklı ilerleyemedi. Sayısı az da olsa bir grubun, hakkından fazla daire veya iş yeri istemesi, bazı yüklenicilerin aynı alan için birbirleriyle yarışa girmeleri nedeniyle fiyat artışlarının oluşması, vatandaşların birden fazla yükleniciyle aynı ada, parsel içerisinde sözleşme imzalaması gibi birçok problemle de sorunu içinden çıkılmaz bir hale dönüştürdü.

İSKAN YOK SORUN ÇOK

Fikirtepe’de biten ve yaşam başlayan 18 proje var. Bu projelerin çoğunda ise iskan yok. Kaba inşaatı devam eden ve 5-12 ay içerisinde teslim edilecek 2, 12-24 ay içerisinde teslim edilmesi öngörülen 2 proje var. Kaba inşaatı başlayıp mevcutta faaliyeti olmayan proje sayısı da 4 olarak karşımıza çıkıyor. Harfiyatı bitmiş, temel atma aşamasına gelmiş ama faal olmayan ve ruhsat almamış toplam 2, hafriyat ve fore kazık aşamasına gelmiş ama faal olmayan ve ruhsat almamış 1, yıkımı bitmiş hiçbir engel olmayan ve müteahhidin insiyatifinde kalmış faal olmayan 4 proje bulunuyor. İmzası bitmiş boşaltılmayı bekleyen veya davalık olan 8 proje adası ve imzası bitmemiş, bir veya birden fazla firma girmiş ve diğer sorunlu tüm proje alanlarının toplam sayısı da 20 olarak dikkat çekiyor.

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