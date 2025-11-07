Yeni Şafak
"Filistin'e saldıranlar kimlerse Sudan'a saldıranlar da onlar"

“Filistin’e saldıranlar kimlerse Sudan’a saldıranlar da onlar”

Rabia Şenol
Rabia Şenol
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi’nde Sudan’daki insani felakete dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması düzenlendi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaşanan çatışmaların arkasında dış güçlerin rolüne dikkat çekerek, “Her iç kavganın arkasında mutlaka emperyalist bir gücün varlığını görüyoruz. Katliam daha da arttı ve Sudan için zaman tükeniyor. Filistin’e saldıran devletler hangileriyse, Sudan’a saldıranlar da onlardır. Çünkü Sudan, Afrika’nın en güçlü İslam devleti; İslam dünyasında Filistin’e yardım eden en güçlü iki devletten biriydi” dedi.



