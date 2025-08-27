Filistinli gazetecilerden Türk medyasına çağrı: Haberleri keserseniz İsrail daha fazla katliam yapar

“Filistin’de yalnızca iki yılda 247 gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü. İsrail devleti gazetecileri susturmak istiyor çünkü yaşananların duyulmasını istemiyor. Türk medyasında Filistin ve Gazze ile ilgili haberler azaldı. Eğer bu haberler tamamen kesilirse, Gazze halkı bir kez daha ölür. Lütfen haberleri kesmeyin. Haberler kesilirse İsrail daha fazla soykırım yapar”