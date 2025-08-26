Yeni Şafak
Filistin yönetimi: İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarla amacı halkı göçe zorlamak

22:0926/08/2025, Salı
AA
Filistin Devlet Başkanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.
Filistin Devlet Başkanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarla Filistin halkını topraklarından sürmeyi amaçladığını ancak Filistinlilerin topraklarından feragat etmeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamada "Filistin halkı göç etmeyecek, topraklarından ve kutsal mekanlarından feragat etmeyecek. Ya herkes barış ve güven içinde olur ya da hiç kimse" ifadesi kullanıldı.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil kentlerine düzenlediği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı baskınların ardından Filistin Devlet Başkanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, bugün Batı Şeria'daki kentlere düzenlediği baskınlarda, onlarca kişiyi yaralayıp halkın mallarını çalarak tehlikeli bir şekilde gerilimi tırmandırdığı ifade edildi.
İsrail hükümetinin, söz konusu saldırılarla Filistin halkının topraklarını terk etmesi için çalıştığı kaydedilen açıklamada,
"Filistin halkı göç etmeyecek, topraklarından ve kutsal mekanlarından feragat etmeyecek. Ya herkes barış ve güven içinde olur ya da hiç kimse."
ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ABD yönetimine de "İsrail'i, bu saçmalığı durdurmaya ve Batı Şeria'daki saldırılar ile Gazze'deki soykırıma son vermeye zorlama" çağrısı yapıldı.

İsrail askerleri bugün Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar düzenlemiş, Ramallah'taki baskında 27 Filistinliyi yaralamış, 3 kişiyi de gözaltına almıştı.



