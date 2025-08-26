İsrail Gazze'de 233 İslam alimi ve vaizi katletti

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedef alınan İslam alimlerinin ulusal ve dini değerleri pekiştirmede, saldırılar ve imha savaşına karşı kararlılık ruhu aşılamada ve toplumsal uyumu güçlendirmede temel direkler olduğunu belirtti.

Sevabite’ye göre İsrail, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde, toplumun manevi değerlerinin korunmasında önemli rol oynayan 233 vaiz, imam ve din adamını hedef aldı. Bunun yanı sıra İsrail'in saldırılarında 20 Hristiyan hayatını kaybetti.

Bu sistematik saldırıların Filistin toplumunun moralini bozmayı, işgalin suçlarını ifşa eden dini ve ulusal söylemi susturmayı aynı zamanda Filistin sahasını, halkı harekete geçirebilecek ve dini-ulusal kimliği koruyabilecek nüfuzlu kişilerden arındırmayı hedeflediğine dikkati çeken Sevabite, bu yolla, sömürgeci planların dayatılmasının önünü açacak manevi ve kültürel bir boşluk yaratılmaya çalışıldığını vurguladı.

Sevabite, İsrail'in bu sistematik katliamlarla Filistin toplumunun moralini bozmayı ve işgalcilerin suçlarını ifşa eden dini ve milli söylemi susturmayı amaçladığını dile getirdi.









Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in hedef aldığı öne çıkan alimlerin isimleri ise şu şekilde:

Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Yusuf Selame

Şeyh Selame, dini yolculuğuna öğretmenlik ve imamlık yaparak başladı.

​​​​​​​Gazze’deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığında idari görevler üstlenen ve 2005-2006 yıllarında bakanlık görevinde bulunan Şeyh Selame, 1997’den 2007’ye kadar 10 yıl boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da vaizlik yaptı ve bu süreçte Kudüs Yüksek İslam Konseyi başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

Şeyh Selame, 31 Aralık 2023’te Megazi Mülteci Kampı’ndaki evine düzenlenen İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Şeyh Vail ez-Zerd

Gazze'deki Büyük Ömer Camii ve El-Mahatta Camii vaizliğiyle tanınan Zerd, vaazlarındaki hamasetiyle biliniyordu.

Hadis alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Mısır’daki Ayn Şems Üniversitesinde doktora yapan Şeyh Zerd, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmış, Kudüs Açık Üniversitesi ve Gazze İslam Üniversitesinde de Öğretim Üyeliği yapmıştı.

Şeyh Zerd, 13 Ekim 2023’te İsrail ordusu tarafından Gazze kentindeki evine düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış, iki gün sonra yaşamını yitirmişti.

Şeyh Velid Avida’ydı

Şeyh Avida, Uluslararası Müslüman Alimler Birliğinin Filistin Şubesi üyesi ve Gazze’deki Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı Kur’an-ı Kerim Ezberleme Merkezi Genel Müdürü'ydü.

Hadis İlimleri alanında doktora yapmış olan Şeyh Avida, İslami bilginin yayılmasında ve yeni nesillerin İslami değerlere yönlendirilmesinde önemli bir isimdi.

Şeyh Avida'nın 12 Kasım 2024’te Gazze kentinin güneyindeki Sabra semtinde bulunan evi, İsrail hava saldırısıyla hedef alındı ve Avida saldırıda hayatını kaybetti.

Şeyh Nail Mısran

Mısran ise İsrail'in saldırılarının her aşamasında Filistinlilere sabırlı ve kararlı olmaları yönündeki güçlü vaazlarıyla biliniyordu.

İnşaat mühendisliği eğitiminin ardından İslam hukuku alanında çalışmalar yapan ve fıkıh usulü üzerine doktorasını tamamlayan Mısran, 30 Mayıs’ta Gazze Şeridi’nin güneyinde, Han Yunus’ta kaldığı çadırına düzenlenen hava saldırısında ailesiyle birlikte öldürüldü.

Camiler hedef alındı

Din alimleri ve vaizlerin öldürülmesinin yanı sıra Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi’nin verileri, İsrail'in ibadethaneleri de hedef aldığını ortaya koyuyor.

İsrail’in 7 Ekim’de başladığı saldırılardan bu yana Gazze’de 828 cami tamamen yıkılırken, 167 cami de ağır hasar gördü ve yeniden inşa edilmesi gerekiyor.









Hristiyanlar da hedef alındı

İsrail’in hedef aldığı dini yapılar yalnızca camilerle sınırlı kalmadı. İsrail'in Gazze’deki saldırılarında Hristiyan ibadethaneleri, din adamları ve Filistinli Hristiyanlar da hedef oldu.

Hava saldırıları, yerinden edilmiş kişiler için sığınak haline getirilen büyük kiliselere yöneltildi. Bu saldırılar sonucunda siviller yaşamını yitirdi, yaralandı ve büyük maddi zarar meydana geldi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Müdürü Sevabite, İsrail’in devam eden soykırımı süresince üç büyük kiliseyi doğrudan hedef aldığını söyledi.

Bu kiliseler, Aziz Porfiri Rum Ortodoks Kilisesi, Kutsal Aile Kilisesi (Latin/Katolik) ve Gazze’deki Evanjelik Baptist Kilisesi’ydi.

Sevabite, bazı kiliselerin birden fazla kez vurulduğunu, bunun sonucunda büyük bölümlerinin yıkıldığını ve tarihi yapıları ile hizmet tesislerinin ciddi şekilde hasar gördüğünü belirterek kiliselere yönelik saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil 20’den fazla Filistinli Hristiyan'ın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Filistinli yetkili Sevabite, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki küçük Hristiyan cemaatini, din adamları dahil olmak üzere hedef almasının, bölgedeki dini çeşitliliği ve gerçek tarihi varlığı ortadan kaldırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğunu vurguladı.

Sevabite, Gazze’de hayatını kaybeden Hristiyan oranının, rahipler ve din görevlileri dahil Hristiyan nüfusunun yüzde 3’ünü aştığını belirtti.

Bunun uluslararası insancıl hukukun din adamlarına ve ibadethanelere sağladığı korumanın açık bir ihlali olduğunu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü’nde belirtildiği üzere bir savaş suçu ve dini zulüm suçu teşkil ettiğini vurgulayan Sevabite, abluka ve sistematik açlık politikasının Hristiyanları insani yardımdan ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakarak acılarını daha da derinleştirdiğini kaydetti.

Sevabite, “Bu uygulamalar yalnızca sahadaki ihlaller değil aynı zamanda Filistin halkının ortak tarihine ve kimliğine yönelik bir saldırıdır. Uluslararası hesap verebilirliği gerektiren bir etnik temizlik suçunu teşkil etmektedir.” diye konuştu.

Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, 17 Temmuz’da Gazze kentinin doğusundaki Kutsal Aile Kilisesi’ni bombalayarak aralarında iki yaşlı Hristiyan’ın (60 yaşındaki Saad Selame ve 80 yaşındaki Fumia Ayyad) da bulunduğu üç kişiyi öldürdü ve kilisenin papazı Gabriel Romanelli dahil 9 kişiyi yaraladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal o dönem, yaptığı açıklamada, ağır hasar gören kilisenin savaş nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 400 Hristiyan’a ev sahipliği yaptığını belirtti.

Medya Ofisi’ne göre İsrail ordusu, 19 Ekim 2023’te, saldırıların başlamasından sadece birkaç gün sonra Gazze kent merkezindeki Aziz Porphyrius Kilisesi’ne düzenlediği doğrudan saldırıda 18’i Hristiyan olmak üzere 20 kişiyi öldürdü.

Kilise, Kudüs’teki Evanjelik Episkopal Kilisesi’ne bağlı Arap Baptist Hastanesi’ne birkaç metre uzaklıkta bulunuyordu.

Söz konusu hastane, İsrail tarafından defalarca bombalandı; özellikle 17 Ekim 2023’te yüzlerce Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı saldırılara maruz kaldı.