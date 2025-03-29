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Filistinli Kerem’e Türk bayrağıyla veda

Filistinli Kerem’e Türk bayrağıyla veda

Nazife Bardak
04:0029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Vatandaşlar cenaze namazının ardından Gazze’de yaşanan soykırımın son bulması için dua etti.
Vatandaşlar cenaze namazının ardından Gazze’de yaşanan soykırımın son bulması için dua etti.

İsrail’in saldırıları nedeniyle Türkiye’de tedavi gören Gazzeli kanser hastası çocuk Kerem Manaa yaşam savaşını kaybetti. Gazze’de tedavi gördüğü Rantisi Hastanesi hasar gördüğü için küçük Manaa (12) Türkiye’nin girişimleriyle annesi Heyam Manaa ile birlikte Türkiye’ye getirilmişti. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Manaa, ikizi Kerim’den ilik nakli olacaktı. İlk hayali Gazze’de bulunan babası ve büyük kardeşine yeniden kavuşabilmek diğer hayali ise kanseri yenip bununla mücadele eden çocuklara umut ve ilham olmak isteyen Manaa, yaşam savaşını kaybetti. Yeni Şafak küçük Kerem’in mücadalesini aralık ayında “Gazzeli Kerem’in umudu var” başlığı ile duyurmuştu. Dünya Kudüs Günü’nde Hacı Bayram Veli Camii’nde tabutu Filistin ve Türk bayrağına sarılan Kerem son yolculuğuna uğurlandı. Kerem’in yanı sıra Gazze’de soykırımda hayatını kaybeden 17 bin 954 çocuk için cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar cenaze namazının ardından Gazze’de yaşanan soykırımın son bulması için dua etti.


#Gazze
#Filistin
#Kerem
#cenaze

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