Filistinli yargıçlara Ankara'da eğitim

Oğuzhan Ürüşan
04:0012/12/2025, vendredi
G: 12/12/2025, vendredi
Filistin Başsavcılık Ofisi'nden Başsavcı Akram İsmail Hasan Al-Khatib ile birlikte 7 savcı, Filistin Adalet Enstitüsü’nden de 8 hakim Uluslararası Hukuk Eğitimi'ne katıldı.
Filistin Başsavcılık Ofisi'nden Başsavcı Akram İsmail Hasan Al-Khatib ile birlikte 7 savcı, Filistin Adalet Enstitüsü’nden de 8 hakim Uluslararası Hukuk Eğitimi'ne katıldı.

Filistin’de görev yapan 15 hâkim ve savcı Ankara’da düzenlenen Uluslararası Hukuk Eğitimi’ne katıldı.

TİKA ile Türkiye Adalet Akademisi’nin iş birliğinde düzenlenen programa, Filistin Başsavcılık Ofisi'nden Başsavcı Akram İsmail Hasan Al-Khatib ile birlikte 7 savcı, Filistin Adalet Enstitüsü’nden de 8 hakim katıldı. Eğitimle, Türkiye ve Filistin yargı kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek, ortak bir hukuk dili oluşturmak ve sınır aşan suçlarla mücadelede kapasitesi artırılmak istendi.

DENEYİMLER AKTARILDI

4 gün süren eğitimlerde yolsuzluk ve kara para aklama suçlarında suç gelirlerinin tespiti, izlenmesi, el konulması, malvarlığına yönelik tedbirler ve uluslararası iş birliği mekanizmaları ele alındı. Ayrıca, işgal koşullarında adaletin tesisi, savaş ortamında yargı organlarının rolü, yargıya erişimin engellendiği durumlarda başvurulabilecek hukuki yollar ve hak arama mekanizmaları örnek olaylar üzerinden tartışıldı. Heyet, HSK, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Ankara Adliyesi'ni ziyaret eti. Heyet ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabul edildi.



