Filistinli yargıçlara Ankara'da eğitim

TİKA ile Türkiye Adalet Akademisi’nin iş birliğinde düzenlenen programa, Filistin Başsavcılık Ofisi'nden Başsavcı Akram İsmail Hasan Al-Khatib ile birlikte 7 savcı, Filistin Adalet Enstitüsü’nden de 8 hakim katıldı. Eğitimle, Türkiye ve Filistin yargı kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek, ortak bir hukuk dili oluşturmak ve sınır aşan suçlarla mücadelede kapasitesi artırılmak istendi.

4 gün süren eğitimlerde yolsuzluk ve kara para aklama suçlarında suç gelirlerinin tespiti, izlenmesi, el konulması, malvarlığına yönelik tedbirler ve uluslararası iş birliği mekanizmaları ele alındı. Ayrıca, işgal koşullarında adaletin tesisi, savaş ortamında yargı organlarının rolü, yargıya erişimin engellendiği durumlarda başvurulabilecek hukuki yollar ve hak arama mekanizmaları örnek olaylar üzerinden tartışıldı. Heyet, HSK, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Ankara Adliyesi'ni ziyaret eti. Heyet ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabul edildi.