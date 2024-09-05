Filmleri aratmayan yangın tatbikatı: Sultanbeyli'de alışveriş merkezinde yangın tatbikatı yapıldı

Tatbikatın ardından açıklama yapan Kaymakam Kemal Şahin,

“Yangınlar dikkatsizlik, tedbirsizlik olduğu zaman kaçınılmaz bir durumdur. Burada bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatı Kaymakamlığımız koordinesinde itfaiyemiz, Belediyemiz, Belediyemizin SAKUT ekipleri, emniyet ve iş yerleri ile birlikte gerçekleştirdik. Senaryoya göre tüm olaylar gerçekleşti, başarılı bir şekilde tatbikat yapıldı. Ben tatbikatta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tatbikatları sık sık yapmamız gerektiğine inanıyorum. Maalesef olaylar olduktan sonra eksiklerimiz ortaya çıkıyor. Burada aynı zamanda en güzel sonuçlardan birisi de kurumlar arası güzel bir işbirliği sağlanmıştır” dedi.