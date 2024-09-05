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Filmleri aratmayan yangın tatbikatı: Sultanbeyli'de alışveriş merkezinde yangın tatbikatı yapıldı

Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen yangın tatbikatı adeta filmleri aratmadı. Otoparkta bir otomobilin sözde yandığı tatbikatta itfaiye erleri yaralıya müdahale ederken alışveriş merkezinde bulunanlar ise hızla tahliye edildi. İtfaiye erleri otomobildeki vatandaşı kurtarıp sedye ile taşıdı. Aynı anda, alışveriş merkezinde devreye giren yangın alarmı ve yapılan anonslar ile, içeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlar tahliye edildi.

14:44 - 5/09/2024 Perşembe
IHA
Sultanbeyli'de Alışveriş merkezinde yangın tatbikatı!
Sultanbeyli'de Alışveriş merkezinde yangın tatbikatı!

Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde filmleri aratmayan yangın tatbikatı düzenlendi. Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Kaymakamlığı, İlçe İtfaiye Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve SAKUT ( Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi) işbirliğinde düzenlenen tatbikatta, alışveriş merkezinin otoparkında bir otomobilin yandığı senaryo kurgulandı.



İtfaiye erleri otomobildeki vatandaşı kurtarıp sedye ile taşıdı. Aynı anda, alışveriş merkezinde devreye giren yangın alarmı ve yapılan anonslar ile, içeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlar tahliye edildi.



Tatbikatın yapıldığı alışveriş merkezine gelen Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç tatbikatı yakından takip etti.



Tatbikatın ardından açıklama yapan Kaymakam Kemal Şahin,
“Yangınlar dikkatsizlik, tedbirsizlik olduğu zaman kaçınılmaz bir durumdur. Burada bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatı Kaymakamlığımız koordinesinde itfaiyemiz, Belediyemiz, Belediyemizin SAKUT ekipleri, emniyet ve iş yerleri ile birlikte gerçekleştirdik. Senaryoya göre tüm olaylar gerçekleşti, başarılı bir şekilde tatbikat yapıldı. Ben tatbikatta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tatbikatları sık sık yapmamız gerektiğine inanıyorum. Maalesef olaylar olduktan sonra eksiklerimiz ortaya çıkıyor. Burada aynı zamanda en güzel sonuçlardan birisi de kurumlar arası güzel bir işbirliği sağlanmıştır” dedi.


#Sultanbeyli
#Tatbikat
#İstanbul
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