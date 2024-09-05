Filmleri aratmayan yangın tatbikatı: Sultanbeyli'de alışveriş merkezinde yangın tatbikatı yapıldı

Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde filmleri aratmayan yangın tatbikatı düzenlendi. Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Kaymakamlığı, İlçe İtfaiye Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve SAKUT ( Sultanbeyli Arama Kurtarma Timi) işbirliğinde düzenlenen tatbikatta, alışveriş merkezinin otoparkında bir otomobilin yandığı senaryo kurgulandı.
İtfaiye erleri otomobildeki vatandaşı kurtarıp sedye ile taşıdı. Aynı anda, alışveriş merkezinde devreye giren yangın alarmı ve yapılan anonslar ile, içeride bulunan çalışanlar ve vatandaşlar tahliye edildi.
Tatbikatın yapıldığı alışveriş merkezine gelen Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç tatbikatı yakından takip etti.