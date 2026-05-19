Filo yoluna devam ediyor

19/05/2026, Tuesday
Mahmut Arslan
Filonun geri kalan kısmı tam hızla Gazze’ye doğru ilerlerken İsrail saldırılarının detaylarını da aktarmaya devam etti. ‘Kasrı Sadabad’ gemisinde bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İsrail donanmasından bir müdahaleye uğramazsak biraz dışarıdan, açıktan inşallah Gazze’ye ulaşmaya çalışacağız. İki buçuk milyon Gazzeliyi göz göre göre ölüme mi terk edeceğiz” dedi.

Kasrı Sadabad Gemisi’nde bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da İsrail savaş gemilerinin saldırılarını anlattı. “Sabah erken saatlerde Kıbrıs’ın yakınlarında uluslararası karasularında İsrail donanmasına ait gemilerle karşılaştık. Bizim etrafımızda yaklaştılar, iletişimi sinyal kesicilerle kestiler” diyen Arslan, şöyle devam etti: “Bir süre bekledikten sonra uzaklaştılar diğer gemilerimize müdahale etmişler. Biz o sırada gemimizi haberleşmeyi de sağlayabilmek için biraz açığa aldık ve açıktan gitmeye başladık. Oradan biraz daha Akdeniz’in batı tarafına doğru gidip Mısır üzerinden Gazze’ye inşallah ulaşmak istiyoruz. İki buçuk milyon Gazzeliyi göz göre göre ölüme mi terk edeceğiz?”



