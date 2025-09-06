Yeni Şafak
Fındık işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

00:266/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan tarım aracının ormanlık alanda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kurugöl köyüne giden Sami K. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, ormanlık alanda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 9 işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fındık işçisi oldukları öğrenilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



#Akçakoca
#Düzce
#KAZA
#tarım işçisi
