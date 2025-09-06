Fındık işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan tarım aracının ormanlık alanda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Kurugöl köyüne giden Sami K. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, ormanlık alanda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 9 işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fındık işçisi oldukları öğrenilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.