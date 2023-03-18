Finlandiya'ya NATO vizesi

Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğine vize verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı basın toplantasında “Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün Mezlisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik” dedi.

HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE YER YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Finlandiyalı mevkidaşı Niinistö’yü Külliye’de konuk etti. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, sözlerine “Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içerisinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan dostluk anlaşmasıyla tesis edilen diplomatik ilişkiler aradan geçen bir asra yakın süre zarfında daha da güçlenmiştir” diye başladı. Türkiye’nin binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “DEAŞ’tan PKK, PYD ve FETÖ’ye kadar dünyanın eli en kanlı yapıları ile eş zamanlı mücadele ediyoruz. DEAŞ’ı sahada hezimete uğratan tek NATO ülkesi biziz. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Adı, iddiası ve arkasındaki hesaplar ne olursa olsun ülkemizin bekasına, milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. Bu meseledeki hassasiyetimizi ve kararlığımızı da her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz.”

TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRDİ

“NATO’nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusu elbette görüşmelermizde önemli yer tuttu. Türkiye NATO’nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç’in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid’de yapılan NATO zirvemizde onay vermiştik. Eş zamanlı olarak 3’lü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya’nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerini getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.” “Bu kararımızın ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum.

İYİ NİYETİMİZ GÖRÜLMÜŞTÜR

Finlandiya’nın üyeliği ile daha da güçlenerek NATO bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında etkin rol oynayacaktır. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Finlandiya ile ilişkilerimiz NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacaktır.”

Erdoğan, öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Finlandiya’nın, sergilediği tutumla İsveç’ten olumlu şekilde ayrıştığını belirtti. İsveç’le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç’in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.

Herkesle görüşebilen tek kişisiniz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, “Depremlerin sonucu şoke edici. Ancak şunu da gördük ki yönetiminizden kişiler çok yoğun ve verimli bir şekilde çalışıyor. Birçok farklı ülkeden gelen kişiler, depremzedelere yardım sağlıyor” dedi. Niinistö, bölgede umut olduğuna da işaret ederek, bu felaketten sonra insanların birlikte çalışmanın önemi de daha iyi anladığını ve bu örneğin dünyanın başka yerlerinde de görülmesini umduğunu vurguladı. Jeopolitiğin şu anda çok tehlikeli bir pozisyonda olduğuna işaret eden Niinistö, “Sayın Cumhurbaşkanı size, şahsınıza teşekkürlerimi iletmek isterim, Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de siz bunu yapan tek kişisiniz” diye konuştu.

UMARIM 32 ÜYE OLUR

Niinistö, komşuları İsveç’in de bir NATO üyelik başvurusu bulunduğuna ve kendileriyle çok iyi ikili ilişkileri olduğuna işaret ederek, “Finlandiya’nın NATO üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz çünkü ortak çıkarlarımız var. İki komşu ülkeyiz. Baltık Denizi’nde sınırımız var. Vilnius Zirvesi’nde (NATO Liderler Zirvesi) umarım 32 üye ülke olur” mesajını verdi.

İsveç teröristlere kucak açtı

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, İsveç’in üyeliğine dair şunları söyledi: “Bizim İsveç’e karşı farklı bir tutumumuz yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtık. Stockholm sokaklarında terör örgütlerinin uzantılarının gösterileri oluyor. Sayın Başbakana bunları söyledik. 120 teröristin ismini verdik. Sayın Başbakan iyi bir insan ancak bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya’da bu tür şeyler yok. Bu tür eylemler olmadığı için Finlandiya’yı İsveç’ten ayırmak zorunda kaldık.”

Ticarette hedef 5 milyar dolar

Finlandiya’nın deprem felaketi karşısında uzattığı yardım elinin dostluğumuzu pekiştirdiğine dikkat çeken Erdoğan “Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma ve gönderdiği yardımlar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Niinistö ile görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya münasebetlerini geliştirmekte yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Ortak hedefimiz ise ilk etapta 3 milyar dolar ardından 5 milyar dolara ulaşmak. Müşterek gayretlerimizi artırarak bu hedeflere ulaşmakta kararlıyız. Yatırımlar, savunma sanayii ve turizm alanları başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız” diye konuştu.







