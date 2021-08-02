Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak" denildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın hedef imha edildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 'Hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir.' ifadeleri kullanıldı.


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