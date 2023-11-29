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Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat: Çok sayıda zırhlı sınırı geçti

Türkiye'den, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Çeşitli kentlerden yola çıkan zırhlı araçlar Kilis’e ulaştı. Sınırı geçen zırhlı araçların, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri bildirildi.

15:38 - 29/11/2023 Çarşamba
DHA
Türkiye'den, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye zırhlı araç sevkiyatı

Türkiye'den, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye zırhlı araç sevkiyatı

Türkiye'den, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan zırhlı araçlar Kilis’e ulaştı.

Zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. 

Sınırı geçen zırhlı araçların, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri bildirildi.


Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat
Şanlıurfa’ya askeri sevkiyat

Tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı nedeniyle Kilis'te bulunan zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araçlar, Şanlıurfa'ya gönderiliyor. Fırat Kalkanı Harekatı nedeniyle Kilis'e gönderilen ve operasyonun tamamlanması ile bölgede bekletilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araçlar, Şanlıurfa'ya gönderiliyor. PYD kontrolündeki bölgelerden Türkiye tarafına yönelik saldırıların artması nedeniyle peyderpey yola çıkartılan araçlardan, ilk grubu gece saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürülen araç sevkiyatı esnasında polis ekipleri de eskortluk yaptı. Araçların ihtiyaç durumuna göre PYD kontrolündeki Telabyad ve Rasulayn sınırında görevlendirilmesi bekleniyor.



#Kilis
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#sevkiyat
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