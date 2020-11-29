Fırat Kalkanı doktorları

Esed rejimi ve destekçilerinin harabeye çevirdiği Suriye’den bu kez güzel bir haber geldi. 2014 yılında kurulan Özgür Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi, zorluklarla dolu 6 yıl aradan sonra ilk mezunlarını verdi. İlk mezunlar Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Dr. Nasr el-Hariri’nin ve Genel Sekreter Abdulbasıt Abdullatif’in de katıldığı törenle diplomaları aldı. Mezun olan 32 doktor, şimdi Türk doktorlarla omuz omuza halkının hizmetinde. Özgür Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Cevad Ebu Hatab, üniversitenin 2014’te rejim kuşatması altındaki Guta ve İdlib’in Kefer Taharim bölgesindeki fakülteleriyle eğitim hayatına başladığını ifade etti. Hatab, Guta’daki bölümlerin daha sonra kapatıldığını ifade etti. Kefer Taharim’deki binalarının da defalarca Esed rejimi ve Rusya tarafından vurulduğunu aktaran Hatab, çile dolu 6 yılı şöyle özetledi:

REKLAM

Doktorlar eğitimlerine, İdlib’deki ulusal hastanenin yanı sıra Türkiye’nin Suriye topraklarında kurduğu hastanelerde devam ediyor.

GUTA’DAKİ BÖLÜM KAPATILDI

“Suriye’de savaşın başlaması ile birlikte birlerce doktor başka ülkelere göçtü. Kalanların çoğu da savaşta öldürüldü. Kurtarılmış bölgelerde ciddi doktor sıkıntısı baş gösterdi, hala da devam ediyor. Üniversite kurma fikri bu ihtiyaçtan doğdu. Aynı zamanda savaş havasında büyüyen çocuklar ve gençler var, onları sokaklarda bırakmamak, onların aşırılıkçı terör gruplarına yönelmesini de önlemek istedik ve 2014 yılında üniversitemizi kurduk. İdlib’in Kefer Taharim bölgesi ile Esed rejiminin kuşatması altındaki Guta’da fakülteler açtık. Rejimim baskıları ve imkânsızlıklar nedeniyle Guta’daki bölümleri kapatmak zorunda kaldık.”

Fakültenin ilk binası Rusya ve rejim tarafından yerle bir edildi,

DEFALARCA BOMBALANDIK

Üniversitemiz büyük bir ilgiyle karşılandı. Tıp Fakültemiz Kefer Taharim’deydi. Eğitim gördüğümüz bina Rus ve rejim hava kuvvetleri tarafından defalarca bombalandı. Binamız yerle bir oldu, biz bombalanma korkusuyla sürekli adres değiştirerek eğitime devam ettik. Bodrum katlarında, camilerde, depolarda, açık alanlarda eğitimimizi sürdürdük. Kimsenin bizi bilmemesi için sınavları camilerde yaptık, sürekli yer değiştirdik.

REKLAM

Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra öğrenciler, yer altlarından kurtuldu.

OYNAT 00:12 Esed rejiminden hadsiz sözler: Hatay'ı er ya da geç alacağız Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde Türkiye'ye oldukça hadsiz bir mesaj gönderdi. Bulunduğu yerdeki balkondan Hatay'ı işaret eden Muallim 'İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız.' dedi. Muallim'in kendini bilmez bir şekilde söylediği tehditkar mesajlar Al Jazerra'nın Suriye'deki muhabiri tarafından sosyal medyada yayınlanırken, Muallim'in bu tavrı sert eleştirilere neden oldu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BU YIL 90 MEZUN OLACAK

Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan sonra bölgede bulunan Mare’ye taşındık. Yeraltlarından kurtulduk, salonlar laboratuvarlar oluşturduk. Bugün 72 teorik materyalimiz, 4 laboratuvarımız var. Fakülte birinci sınıftan 6. Sınıfa kadar 480 öğrencimiz var. Bu yıl Tıp Fakültesi’nden 32 öğrenci mezun ettik. Önümüzdeki yıl 90 öğrenci mezun olacak. Doktorlarımızın eğitimi İdlib’deki ulusal hastanenin yanı sıra Türk hükümetinin Suriye topraklarında kurduğu hastanelerde devam ediyor.

Öğrenciler, ilk zamanlar camilerde, bodrum katlarında, depolarda eğitim gördü.

Laboratuvarımıza el koydular

Rejimin yanı sıra Heyeti Tahriri Şam’ın da baskısına maruz kaldık. Zorluklarla temin ettiğimiz 400 bin dolar değerindeki laboratuvar ekipmanlarımıza el koydular, bu bize ağır bir darbe oldu. Bir üniversite çalışanı kaçırıldı ve daha sonra öldürdü. 3 yıldan fazla bir süre önce Suriye Geçici Hükümeti’nde Yüksek Öğretim Bakanı’nın oğlunu kaçırdılar. HTŞ’nin kontrolünde geçirdiğimiz süre boyunca çok kötü muamele gördük. İdlib’in kurtarılmasından sonra üniversiteyi şehre taşımaya karar verdik ama HTŞ hepimizi kovdu.

DÜNYA Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü: Uzlaşı haklarından faydalanmak istemişlerdi

DÜNYA Esed iç savaşı böyle başlattı