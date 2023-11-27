Fırtına tsunamisi

Türkiye, dün şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altındaydı. İzmir’in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Kentte gün boyu devam eden yağmur, dün gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi’nde deniz taştı. Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla doldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çevredeki sitelerin görevlileri, siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

DENİZ TSUNAMİ ETKİSİ YARATTI

Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştı. Konak ilçesindeki Alsancak Kordonboyu ile Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları sular altında kaldı. Burada da çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekipleri tarafından lastik botla kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de deniz kabarması olarak adlandırılan durumun ‘tsunami’ etkisi yarattığını söyledi.

Ağaçlar dayanamadı

İstanbul’da dün şiddetini artıran fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Pendik’te sabah erken saatlerinde Çınardere Mahallesi Akay Sokak’ta, 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının parçaları sokakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Şiddetini artıran fırtına nedeniyle de Kağıthane’de de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu. Kadıköy’de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle ağaç, 3 katlı binaya devrildi. Bina hasar aldı.

EVSİZLER İÇİN 112

İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112’ye bildirilmesi çağrısında bulundu. Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112’ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir.” dedi.

Fırtınaya karşı

Başkentte dün fırtına ve sağanak etkili oldu. Vatandaşlar, sokakta rüzgara karşı yürümekte zorlandı, yağışa rağmen fırtına sebebiyle şemsiye açamadı. Çankaya, Sincan, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı noktalarda ağaçlar devrildi, bazı ağaç dalları şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı. Sincan Göktuğ Sokak’taki bir parktaki ağaç da rüzgarın etkisiyle devrildi. Kent genelinde devrilen ağaçlar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek kaldırıldı. Elvankent’te bir sitedeki bloklardan birinin dış cephesindeki metal kaplamalar, rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu. Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı da sabah saatlerindeki yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle durduruldu.

Antalya’da dev dalgalar

Antalya’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili’nde yüksek dalgalar oluştu. Kentte birçok ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda ağaç devrildi, 2 tekne de battı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri suyla dolarken, kent trafiği durma noktasına geldi.

Doğu’da kara kış

Doğu ve Güneydoğu illeri kara kışı yaşıyor. Erzurum ve Kars’ta kar ve tipi nedeniyle 322 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Bolu Dağı ve Trakya’da da dün kar yağışı etkili oldu.

Çöken ambarın altında öldü

Sinop’ta fırtına nedeniyle çöken tahıl ambarının altında kalan Nefize Keserci (77), hayatını kaybetti. Olay, Erfelek ilçesi Meydan köyünde meydana geldi. Nefize Keserci, tahıl ambarının altında oturduğu sırada etkili olan fırtına sonucu çöküntünün altında kaldı. Keserci yaşamını yitirdi. Konya’da da bir kişi aşırı yağıştan korunmak için girdiği ahırda meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybetti.

Midilli’de gemi battı

Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan “Raptor” adlı kargo gemisi battı. Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır’dan İstanbul’a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi. Ada’nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi. Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.











