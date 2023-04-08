Forex üzerinden 10 milyar TL vurgun yaptılar

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ‘Forex’ yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçede 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 132’si gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Çetenin 10 milyar TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

9 AY FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde çalışma yapan ekipler, şebekenin 210 paravan şirket kurduğunu belirledi. 9 ay süren teknik ve fiziki takip boyunca şebekenin çalışma yöntemleri deşifre edildi. Şebekenin bankalarda parası bulunan vatandaşların bilgilerini ele geçirdiği ve telefonla arayıp kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttıkları tespit edildi. İnsanların, şebeke üyelerinin yüksek kazanç vaadiyle yine şebekenin kurduğu Amorfx ve Balansfx sitelerine yönlendirilerek üye yapıldığı ve para aktarımının sağlandığı da belirlendi.

PARAYI KRİPTO’TA ÇEVİRDİLER

Şebekenin vatandaşların hesaplarındaki paraları çalmak için yine kendilerini kurduğu Balansfx1, Balansfx2 gibi sitelerdeki farklı cüzdanlara aktardığı belirlendi. Paralarını daha sonra Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında bozdurdukları saptanan şebeke üyelerinin, buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek sahte faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları belirlendi. Paraların izini kaybettirmek isteyen şebekenin paraların çoğunu da İngiltere ve Karadağ’da faaliyet gösteren kripto para soğuk cüzdanlarına aktardıkları da MASAK tarafından ortaya çıkarıldı.







