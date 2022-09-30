Fotokapana takılanlar bu kez şaşırttı

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Geyve’de kurulan fotokapanlara orman arazisinden izinsiz şekilde toprak çalan iş makinesi ile kamyon yakalandı. Aynı bölgedeki farklı bir fotokapana ise izinsiz şekilde aracına odun yükleyen bir şahıs takıldı.

Görüntülerin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince; orman açma suçundan 1 kişiye, nakliye suçundan da 1 kişiye zabıt tutuldu. İzinsiz şekilde toprak ve odun çalan 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan paylaşımda, “Bölge Müdürlüğümüz olarak Ormanlık alan içine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ormanlar sürekli gözetleniyor ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı gerçekleştiriliyor.

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Fotokapanların kullanılması, orman alanlarımızın korunmasına katkı sağlıyor. Geyve’de fotokapanımıza yakalanan izinsiz orman toprağını çalma ve izinsiz odun nakletme suçlarına zabıt tutularak mahkemeye sevk edildi” ifadelerine yer verildi.