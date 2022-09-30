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SAKARYA

Fotokapana takılanlar bu kez şaşırttı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde izinsiz şekilde orman toprağı çalan ve izinsiz odun nakleden 2 şüpheli fotokapanlara yakalandı. İki şüpheli, Orman Bölge Müdürlüğünce tutulan zabıtların ardından mahkemeye sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Fotokapana takılanlar bu kez şaşırttı
Geyve’de kurulan fotokapanlara orman arazisinden izinsiz şekilde toprak çalan iş makinesi ile kamyon yakalandı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Geyve’de kurulan fotokapanlara orman arazisinden izinsiz şekilde toprak çalan iş makinesi ile kamyon yakalandı. Aynı bölgedeki farklı bir fotokapana ise izinsiz şekilde aracına odun yükleyen bir şahıs takıldı.

Görüntülerin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince; orman açma suçundan 1 kişiye, nakliye suçundan da 1 kişiye zabıt tutuldu. İzinsiz şekilde toprak ve odun çalan 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan paylaşımda, “Bölge Müdürlüğümüz olarak Ormanlık alan içine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ormanlar sürekli gözetleniyor ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı gerçekleştiriliyor.

Fotokapanların kullanılması, orman alanlarımızın korunmasına katkı sağlıyor. Geyve’de fotokapanımıza yakalanan izinsiz orman toprağını çalma ve izinsiz odun nakletme suçlarına zabıt tutularak mahkemeye sevk edildi” ifadelerine yer verildi.

Kırmızı listede yer alıyordu: Fotokapana yakalandı
FOTOĞRAF 6
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü, Düzce'deki zengin yaban hayatı ve tür çeşitliliğini kayıt altına alabilmek için 20 fotokapan ile izleme ve kontrol çalışması yapıyor.
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Bu kapsamda, son yapılan fotokapan izleme çalışmalarında, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak görüldü.
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Vaşağın geçtiği güzergahta ayrıca kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi, domuz gibi türler de farklı zamanlarda kayda girdi.
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İşte fotokapanla yakalanan o görüntüler
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Kırmızı listede yer alıyordu: Fotokapana yakalandı
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Kırmızı listede yer alıyordu: Fotokapana yakalandı
Düzce'de yaban hayatının geçiş güzergahına yerleştirilen fotokapanda, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüldü.


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