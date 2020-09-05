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ANKARA

Fransız okulu skandalı: ​Hem kaçak hem kıyak

Fransız okulu skandalı: Hem kaçak hem kıyak

Türkiye’de kaçak olarak faaliyet gösteren Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti, üniversite sınavında da haksız rekabete yol açıyor. Bu iki okuldan mezun Türk öğrenciler “yabancı statüsü”nde göründükleri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) giriyor. Bu normal öğrenciye göre puanda yüzde 25 avantaj sağlıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye’de kaçak Fransız okulları Charles de Gaulle ile Pierre Loti, Ankara ve İstanbul’da bulunmasına rağmen öğrencilere Fransa’da okumuş gibi diploma veriyor.
Türkiye’de kaçak Fransız okulları Charles de Gaulle ile Pierre Loti, Ankara ve İstanbul’da bulunmasına rağmen öğrencilere Fransa’da okumuş gibi diploma veriyor.

Türkiye’de kaçak olarak faaliyet gösteren Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti, üniversite sınavında haksız rekabete yol açıyor. Bu 2 okuldan mezun olan Türk öğrenciler ‘yabancı statüsü’nde göründükleri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) giriyor. Bu onlara, normal öğrenciye göre puanda yüzde 25 avantaj sağlıyor. 2 kaçak okulu ilk kez gündeme getiren Yeni Şafak, yasak olmasına rağmen öğrencilerin yüzde 70’inin Türklerden oluştuğuna dikkat çekmişti. Fransa’nın halihazırda Türkiye’de yabancı okul statüsünde 6 okulu bulunuyor. Bu rağmen neden Ankara ve İstanbul’da 2 kaçak okul işletmekte ısrarcı olduğu merak ediliyor.

Pierre Loti- İstanbul

SINAVDA AVANTAJLI

Yasal hiçbir dayağı bulunmayan Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı kaçak Fransız okulları, Türkiye’de kaçak faaliyette bulunmasına rağmen sanki Fransa’da eğitim veriyor gibi diploma veriyor. Bu okuldan mezun olan öğrenciler yabancı öğrenci statüsünde gibi YÖS’e girerek, üniversitelerin özel kontenjanından eğitimlerine haksız şekilde devam ediyor. Böylece okul mezunları üniversitelerin sadece yabancı öğrencilere ayırdıkları kontenjanlardan faydalanabiliyor. Yabancı öğrenci statüsüyle sınava giren bu okulların mezunları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diğer öğrencilerden 4’te 1 oranında daha avantajlı. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü üniversiteye yerleşme mücadelesinde söz konusu okullar bu yolla mezunlarına haksız avantaj sağlamış oluyor.

Charles de Gaulle- Ankara

ALTI OKUL YETMİYOR MU?

Türkiye’de halen 6 tane Fransız okulu resmi olarak hizmet veriyor. Yasal mevzuat çerçevesinde İstanbul’da Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Saint Pulcherie Fransız Lisesi, Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi ve Özel Saint Michel Fransız Lisesi ile İzmir’de ise Özel Saint Joseph Fransız Lisesi hizmet veriyor. Türkiye’deki yabancı okullar arasında en fazla okula sahip Fransa’nın 6 okula ek olarak neden kaçak şekilde 2 okul daha açtığı merak ediliyor.

TÜM KANUNLARA AYKIRI

  • Charles de Gaulle ve Pierre Loti kaçak okullarının varlığı, Anayasanın 42. maddesine, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 56. maddesine ve Eğitim Kanunu’nun 4. maddesine de aykırılık teşkil ediyor. Sözkonusu okullar Viyana Sözleşmesi’nce elçilik okulları düzenlemelerine de aykırı. İzinsiz faaliyet yürütmekte ısrar eden bu iki okulun devlet tarafından ne zaman kullanım dışı bırakılacağı merak konusu.

Fransa'nın kaçak okulları: Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı iki lisenin hiçbir yasal dayanağı yok
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Fransa'nın kaçak okulları: Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı iki lisenin hiçbir yasal dayanağı yok
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