Gündem İstanbullulara müjde Bugün trafiğe açılıyor
İSTANBUL

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi! FSM köprüsünde çalışmalar ne zaman bitecek?

İstanbullulara müjde: Bugün trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmaları tamamlayarak, bugün itibarıyla köprüyü trafiğe açacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Köprüsü’nde 27 Haziran'da üst yapı ve derz onarım çalışmalarına başlandığını anımsattı. Bunun için köprünün bir platformunun yani dört şeridin tamamen kapatıldığını dile getiren Turhan, çalışmaların iki aşamada ve toplam 52 gün sürede bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Turhan, köprüde eski asfaltın, eski izolasyonun sökülmesi, kumlama yapılması, yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt uygulaması yapıldığını anlattı.

Ayrıca köprünün genleşme derzlerinin söküldüğünü, atölye tamiratlarının yapılarak tekrar yerine monte edildiğini ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Birinci aşama 17 günde, ikinci aşama 14 günde tamamlandı. Köprünün ikinci aşamasındaki çalışmaları da tamamlayıp bugün trafiğe açıyoruz. Toplam 31 gün süren çalışmalarda, 24 saat esasına göre çalışılması ve hava koşullarının uygun gitmesi, çalışmaların öngörülen süreden önce bitirilmesinde etkili oldu."

Turhan, ileriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde, yapılacak üstyapı onarımlarında trafiğin en az seviyede etkilenmesi için sadece en üst tabakanın yani 2,5 santimetre taş mastik asfaltın yenilenmesinin yeterli olacağını belirterek, "Böylece İstanbul trafiğinin köprüüstyapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

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