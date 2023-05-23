Fuat Oktay'dan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı: O gece bir komedi izledik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bizim açımızdan baktığımızda şu andaki Cumhurbaşkanlığı, Meclis yarışı son bulmuştur. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta milletimiz kararını vermiştir. Meclis ile ilgili Cumhur İttifakı'nın çoğunluğuyla kararı vermiş, 'Durmak yok, yola devam' demiştir. İlk etapta 4 adayla başlayan seçim şu anda 2 adayla devam etmekte. Birinci turda sayın İnce'nin çekilmiş olması ve akabinde sayın Oğan'ın kalması ve sayın Oğan'ın da dün resmen desteğini resmen sayın Cumhurbaşkanımız lehinde açıklamasıyla birlikte aslında bizim açımızdan belirsizlikler büyük ölçüde sonlanmıştır o çerçevede. Zaten bizim yaklaşımımız da çok net ve açık.

Sayın Oğan gerekli açıklamayı yapmıştır. Sayın Özdağ farklı görüşmeler olabilir, bu gelişmeleri de takip ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun referandum çıkışı

Yalan söyleyenlerle gerçek söyleyenler arasında referandum ise buyurun referandum olsun. Millet Recep Tayyip Erdoğan diyecektir zaten. Burada Kılıçdaroğlu’nun referanduma götüreceği bir şey kalmamıştır. Bir gün önce terör örgüleri ile aynı söylemde bulunacaksınız, 15 Mayıs’ta mevsimlik milliyetçi olacaksınız. Anayasal sistemin olduğu yerde değiştirilmiş gibi yalan söylemeleri, şimdi Meclis’i kaybedince Cumhurbaşkanlığını bize verin diyorlar. Alt yapısı ile güçlü bir Türkiye meydana getirdik. Sağlık, teknoloji, ulaşım gibi alanlarda. Söylediğimiz her şeyin altı doludur. Onlarda sıfır liyakat olduğunu gördük. Bir vizyonları yok, gelecek perspektifleri yok. Bunların Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok.

İmamoğlu ve Yavaş'ın 14 Mayıs açıklamaları

Ne yazık ki o gece bir komedi izledik. Tam bir komediydi. Aslında trajediydi de komedi gibi izledik. Komedinin bir kalitesi vardır. Komedi bir meslektir. Bir saygı duyulması gereken ve saygı duyduğumuzda icra edenler açısından bir kariyer mesleğidir. Siz şimdi belediye başkanları olarak komedyenliğe soyunduğunuzda bir taraftan Cumhurbaşkanı yardımcılığına soyunuyorsunuz öteki taraftan bilmem belediye başkanını bilmem ne yapacaksınız diyorsunuz... Öbür taraftan da bir trajediyi oynuyorsunuz o gece. Kendi seçmeninize yalan söylüyorsunuz.











