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ANKARA

Fuhuş çetesi lideri FETÖ’cü astsubay

Daha önce uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Emniyet ve TSK’dan atılan FETÖ’cüler, fuhuşa da el attı. Uyuşturucu bağımlısı yaptıkları kadınları fuhuşa zorlayan 9 kişilik çetenin liderinin FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten uzaklaştırılan eski Astsubay Yaşar D. olduğu ortaya çıktı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Fuhuş çetesi lideri FETÖ’cü astsubay
Yaşar D.

Daha önce uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Emniyet ve TSK’dan atılan FETÖ’cüler, fuhuşa da el attı. Uyuşturucu bağımlısı yaptıkları kadınları fuhuşa zorlayan 9 kişilik çetenin liderinin FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten uzaklaştırılan eski Astsubay Yaşar D. olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen ‘insan ticareti’ ile ‘fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

AĞLARINA BÖYLE DÜŞÜRÜYOR

9 kişilik suç örgütünü 6 ay boyunca takip eden ekipler, şüphelilerin ailevi veya ekonomik sıkıntılar yaşayan kadınları ağına düşürdüğünü belirledi. Fuhuşa gitmek istemeyen kadınlar uyuşturucu verilmemekle ve sokağa atılmakla tehdit edildi. FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten uzaklaştırılan Yaşar D.’nin, çetenin lideri olduğu öğrenildi. Yaşar D.’nin Emniyet’teki sorgusunda, “Ben taksiciydim onları getirip götürüyordum. Başka bir alakam yoktur” dediği belirtildi.

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