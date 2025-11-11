Furkan Bölükbaşı
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda,
'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
"İşlemler titizlikle devam edecek"
Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.
