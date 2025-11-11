Yeni Şafak
Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

10:4311/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Furkan Bölükbaşı
Furkan Bölükbaşı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda,
Furkan Bölükbaşı
'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"İşlemler titizlikle devam edecek"


Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.




