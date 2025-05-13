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Futsal turnuvası boks ringine döndü: Hakem ve öğretmen birbirine girdi

Futsal turnuvası boks ringine döndü: Hakem ve öğretmen birbirine girdi

09:4313/05/2025, Salı
IHA
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Yaşanan kavgayı öğrenciler güçlükle bitirdi.
Yaşanan kavgayı öğrenciler güçlükle bitirdi.

Kahramanmaraş'ta okullar arası futsal turnuvasında öğretmen ve hakem arasında yumruklu kavga çıktı. Kavga anları amatör kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen liseler arası futsal müsabakasında meydana gelen olayda Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ile Sultan Alparslan Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada, hakemin kararlarına sinirlenen Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi teknik ekibinde bulunan öğretmenler, hakem M.M. ile tartışmaya başladı. Bu sırada tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada maçın hakemi M.M., çeşitli yerlerinden darbe aldı. Yaşanan kavgayı öğrenciler güçlükle bitirdi. Darp raporu alan hakem M.M.'nin karakola giderek öğretmenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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