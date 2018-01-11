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GATA’da başörtülü doktor!

1997’de 28 Şubat brifinglerinin verildiği GATA, 20 yıl sonra başörtülü doktorların önlük giyme törenine sahne oldu. Tabip Binbaşı Eray Serdar Yurdakul, “Bir arkadaşımın annesi başörtülü olduğu için alınmamıştı. Şimdi bu salonda Kur’ân okunuyor, başörtülü doktor kızlarımız önlük giyiyor. Duygulanmamak mümkün değil” dedi.

Aybike EroğluYeni Şafak
GATA’nın tarihinde ilk kez düzenlenen önlük giyme töreninde başörtülü doktor adayları da önlük giydi.
GATA’nın tarihinde ilk kez düzenlenen önlük giyme töreninde başörtülü doktor adayları da önlük giydi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri sağlık sisteminde çok önemli adımlar atıldı. Yayımlanan 669 sayılı OHAL kararnamesiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ile Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı eğitim hastaneleri, askeri hastaneler, dispanserler Sağlık Bakanlığı’na devredilerek sivilleşti. Ayrıca yükseköğretim birimleri de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne aktarıldı. Yeni Şafak, askeri hastanelerin sivilleşmesinden sonra yaşananları derledi.

ÖZGÜRLÜKLER ARTTI

Yaşanan sivilleşmeyle birlikte bir zamanlar TSK’nın irtica hassasiyet merkezi olan GATA’nın, tarihinde ilk kez Mevlid Kandili vesilesiyle program düzenlendi. 28 Kasım 2017’de Şehit Tabip Kd. Üsteğmen Halil Akçiçek Konferans Salonu’nda düzenlenen programla GATA'da ilk kez Kuran-ı Kerim tivaleti yapıldı. 28 Şubat postmodern darbesinden sonra FETÖ’nün kalesine dönüşen GATA’daki sözkonusu salon, askeri öğrencilerin irticayla ilgili brifingler aldığı bir yerdi. Aynı salonda geçtiğimiz günlerde bir önlük giyme töreni düzenlendi. Törende başörtülü genç doktorlar da önlük giydi.

28 Şubat sürecinde askerlerin irticai faaliyetlere ilişkin brifing aldığı Gülhane Tıp Fakültesi Şehit Tabip Kd. Üsteğmen Halil Akçiçek Konferans Salonu’nda ilk kez doktorların önlük giyme töreni yapıldı. Törende başörtülü genç doktorlar da önlük giydi.

BRİFİNGTEN BAŞÖRTÜLÜ MEZUNİYETE

Tören sırasında oldukça duygulanan Tabip Binbaşı Eray Serdar Yurdakul, "Öğrencilik yıllarımda bu salonda pek çok kez irticai faaliyetlerle ilgili askeri brifing aldık. Şimdi ise bu salonda Kur'an’ı Kerim okunuyor. Aradan geçen süreçte yaşadıklarımız gözlerimin önünden geçti. Mezun olurken bir arkadaşımın annesi başörtülü olduğu için bu salona alınmamıştı. Şimdi ise bu salonda önlük giyme törenleri düzenleniyor ve başörtülü kızlarımız doktor adayı olarak önlük giyiyor. Gurur duymamak elde değil" diye konuştu.

28 Kasım'da düzenlenen Mevlid Kandili programında GATA tarihinde ilk kez Kuran-ı Kerim tivaleti yapıldı.

Sağlık askerimizin emrinde

Yeni yapılanma sonrası GATA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi olarak vatandaşlara hizmet sunarken, yaklaşık 700 bin TSK personeli ve emeklilerinin de tüm devlet hastanelerinde hizmet almasının önü açıldı. Sağlık hizmetlerinin ülke geneline yayılmasıyla birlikte vatandaşların memnuniyet oranının da arttığı sivil hastanelerde, askere gitmeden önce rapor almak durumunda olan yükümlülere de kolaylık sağlandı.

Şubat 2017'de yapılan düzenlemeyle TSK'da görevli kadın subay ve astsubayların başörtüsüyle görev yapabilmelerinin önü açıldı.

Hem işgücü hem de zaman kaybına neden olan uygulamanın sona ermesi, işyükü birçok hekim ve hastane tarafından paylaşılan doktorları da memnun etti.

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