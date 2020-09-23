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Gazeteci Müyesser Yıldız ile İsmail Dükel'e hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Yıldız, Dükel ve Baran için 'devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Haber Merkezi İHA
İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız
İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oda TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız ile astsubay Erdal Baran tutuklandı. Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Soruşturma tamamlandı

Savcılık 3 isim hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, iddianame düzenledi. Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Yıldız, Dükel ve Baran'ın, 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi


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