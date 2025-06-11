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Gaziantep haber: Araban Ovası'nda 8 ayrı noktada 2 bin dönüm ekili alan yandı

Gaziantep haber: Araban Ovası'nda 8 ayrı noktada 2 bin dönüm ekili alan yandı

20:5311/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
IHA
Yeni Şafak
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Gaziantep Araban Ovası'nda 8 ayrı buğday tarlasında çıkan yangında 2 bin dönüm ekili alan yandı.
Gaziantep Araban Ovası'nda 8 ayrı buğday tarlasında çıkan yangında 2 bin dönüm ekili alan yandı.

Gaziantep Araban Ovası'nda 8 ayrı buğday tarlasında çıkan yangında 2 bin dönüm ekili alan yandı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 keçi telef olurken, onlarca keçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araban Ovası'nda bulunan 8 ayrı buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi traktörleriyle yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.


2 bin dönüm ekili alan yandı, 20 keçi telef oldu

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Altun, yangının yaklaşık 2 bin dönüm ekili alanı küle çevirdiğini ifade ederek alevlerin arasında kalan 20 keçinin telef olduğunu, onlarca keçinin ise yaralandığını söyledi.


Yangınlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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