Fransa'dan Gaziantep’e gelen gurbetçi aile hayatlarının şokunu yaşadı

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, Fransa’dan tatil için memleketleri Gaziantep’e gelen gurbetçi bir aile, oyuncakçıya alışverişe gitmek için araçlarını park etti. Araçlarını park ettikten sonra alışverişe giden gurbetçi aile, geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Gurbetçi ailenin park ettiği aracın hafif açık olan camını fırsat bilen bir şüpheli, aracın arka koltuğunda bulunan ve içerisinde 200 bin lira değerinde altın ve döviz ile geri dönüş evraklarının bulunduğu çantayı çaldı.

Paraları ve dönüş evrakları çalındı, yaşadıkları Fransa’ya dönemiyorlar

Şüpheli şahıs çantayı çaldıktan sonra kayıplara karışırken, olayın mağduru olan Hurşit Ümit Güneş, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyerek, çalınan paraları ve çanta içerisindeki evrakları nedeniyle geri dönüş yapamadıklarını belirtti. Güneş, yetkililerden de yardım isteyerek şüphelinin ve çalınan ziynet eşyalarının bulunmasını istedi.

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Şüpheli şahsın çantayı çaldıktan sonraki uzaklaşma anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Alışverişe gittik, dönünce şok olduk"

Yaşanan olayın şokunu yaşadıklarını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyen mağdur Hurşit Ümit Güneş, "3-4 yıl önce Fransa’ya gittim. Bu yılda tatil için Gaziantep’e geldim. Oyuncak almak için bir oyuncak dükkanına gittim. O sırada arabanın çerisinde yaklaşık 200 bin TL değerinde altın ve döviz çantamızın içerisinde duruyordu. Arabamın kapıları kilitli bir şekilde park ettim. Ancak arabamın sol arka kapısının camı 4-5 santimetre açıktı. Kimliği belirsiz bir şahıs arabamın yanına yaklaşıyor ve zorlayarak camı iyice açıp çantayı alıp kayıplara karışıyor. Oyuncakçıdan çıktıktan sonra arabama bindiğimde çantamın yerinde olmadığını gördüm. Olay sonrası polis ekiplerine haber verdim. Hızlı bir şekilde incelemelerini yaptılar ancak henüz şahıs bulunamadı. Yetkililerden şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kaybımız konusunda tam net bir rakam yok ama 150 bin TL’si altın, 50 bin TL’si de döviz olmak üzere yaklaşık 200 bin TL’lik zararımız oluştu" dedi.

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Şüpheli şahsın çantayı çaldıktan sonraki uzaklaşma anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Memleketimde böyle olay yaşamak zoruma gitti"

Böyle bir olayın memleketlerinde başlarına gelmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten ve çalınan çanta içerisinde bulunan evrakların da kayıp olması nedeniyle geri dönüş yapamadıklarını aktaran Güneş, "Ben buraya o kadar memleket gezerek geldim. O kadar kötü yerlerden geçtim, 3 bin 700 kilometre yol kat ederek geldim ama başıma bu olayın memleketimde gelmesi insanın zoruna gidiyor. Bir an önce şahsın bulunmasını istiyorum. Fransa’ya geri dönüşte yapamıyoruz. Çünkü çantanın içerisinde kimliklerimiz, geri dönüş evraklarımız da vardı" diye konuştu.

FOTOĞRAF 11 Olay, saat 22.30 sularında Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde gerçekleşti. İddiaya göre Salih Ö.(38), boşandığı eşi Ebru Yüksel, erkek arkadaşı Mustafa D.(32) ve yanlarında bulunan kızı İsra Ö.'yü (4) takibe aldı. Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. İle tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendisini öldürmek istedi. Silah seslerini duyan site sakinleri bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalçasından yaralanan Mustafa D. ile İsra Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Salih Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Eksi eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı ardından intihara kalkıştı 1 ölü, 3 yaralı Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, erkek arkadaşı ile kızını yaraladı Ankara'da Salih Ö.(38), takip ettiği eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve yanlarından bulunan kızı İsra Ö.'ye, oturdukları sitenin bahçesinde kurşun yağdırdı, ardından kendisini öldürmeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan eski eş Ebru Yüksel yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

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