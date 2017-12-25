Gaziantep'te 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 250 gram esrar, 4 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu kente doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Narkotik köpeği "Bady"nin de kullanıldığı aramalarda 26 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Hafif ticari araçta yapılan aramada ise 4 kilogram eroin bulundu.
Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin de arandığı öğrenildi.
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