Gazinin katili suç makinesi çıktı

3 Ağustos 2021’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi Fatih Orhan’ın katili yakalandı. Orhan’a saldıran 3 kişiden Yılmaz Arıcı daha önce gözaltına alınmıştı. Aranan 2 saldırgandan Soner Arıcı ise 9 Şubat’ta yakalandı. Faillerin yakalanması için Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri amansız bir takip yürüttü.

ÇATIDAN KAÇACAKTI

Aylar süren saha ve istihbari çalışmalar sonucu katil zanlılarından Soner Arıcı’nın gizlendiği adres tespit edildi. Arıcı’nın bulunduğu adresi 24 saat izleyen ekipler, burada uyuşturucu madde bulundurulduğunu da tespit etti. Adrese Özel Harekat polisleriyle operasyon düzenlendi. Binanın çatısından kaçmaya çalışan Arıcı kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramada 235 gr. uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Fatih Orhan

Soner Arıcı

BIÇAĞI GÖMMÜŞ

Polis ekipleri Fatih Orhan’ın öldürüldüğü bıçağı bulmak için de ayrı çalışma başlattı. Cinayet bıçağı İncirköy Mahallesi’nde toparağa gömülü halde bulundu. Soner Arıcı’nın kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirlendi. İlk ifadesinde cinayetin alacak-verecek meselesinden kaynaklandığını söyleyen Arıcı, kasten öldürme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından tutuklandı.