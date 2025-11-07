Gaziosmanpaşa’da özel hastanede skandal iddia: Faturasız ödeme tartışması kavgaya dönüştü

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur. İddiaya göre, söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan bir vatandaşımızdan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada, vatandaşımıza fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır.