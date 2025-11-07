Yeni Şafak
Gaziosmanpaşa’da özel hastanede skandal iddia: Faturasız ödeme tartışması kavgaya dönüştü

12:547/11/2025, Cuma
DHA
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede tedavi için anlaşılan ücretin elden ve faturasız talep edilmesine itiraz eden kişi, görevli personel tarafından darbedildiğini öne sürdü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur. İddiaya göre, söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan bir vatandaşımızdan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada, vatandaşımıza fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır.


Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir. Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.





