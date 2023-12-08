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Gazze için ‘satıyorum!’

Üsküdar Sahaflar Derneği, Gazze halkı yararına müzayede düzenleyecek. Yarın saat 14.00’te Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılacak açık artırmadan elde edilecek gelir, Gazze’de aşevi bulunan bir yardım kuruluşuna ulaştırılacak.

Halime Kirazlı
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:19 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kudüs fotoğraflarının yer aldığı kitap da satışa sunulacak.
Kudüs fotoğraflarının yer aldığı kitap da satışa sunulacak.

Müzayedede birbirinden önemli kitap ve eserler satışa sunulacak. Mezata eser veren isimler arasında Mevlüt Ceylan, Fatih Hündür, Nihat Yalçın, Ali Karabeyeser, Bahtiyar İstekli, Yaşar Yeşil, Yusuf Cimillioğlu, Uğur Yeğin ve Bayram Koç yer alıyor. Müzayedede, piyasada bulunamayacak eserlerin yanı sıra, imzalı ilk baskı kitaplar ve vatandaşların alabileceği ikinci el sahafiye ürünler yer alacak. Satıştaki eserler arasında 1890 yılında Mekke’ye gönderilecek olan surre alayına tayin edilecek ismi bildiren, 2.Abdülhamid’in baş katibi Tahsin Paşa tarafından yazılmış bir mektup da bulunuyor. Mezatta eserler cüzi rakamlardan satışa sunulacak.


BİN MUSHAF SATILACAK

Etkinlikte satılacak önemli eserlere ilişkin bilgi paylaşan Sahaf Bahtiyar İstekli, “Osmanlı döneminde Kudüs’teki Ömer Camii’nin çekilmiş iç ve dış fotoğraflarının yanı sıra özel mushaflarımız da bulunuyor. Bu mushaflardan ilki hediye olarak hazırlanmış küçük bir Kur’ân-ı Kerim. En önemli özelliği, cildinde kabe örtüsü kullanılması. Diğer mushaf ise 1912 yılında İtalya’nın Libya’yı işgalindeki sürecinde Mısır Hilal-i Ahmer’i bir Kur’an-ı Kerim bastırmış. Libya’daki mücahitlere yardımcı olmak amacıyla bu Kur’an-ı Kerim’i satarak topladığı parayı Libya’daki mücahitlere göndermiş. Şimdi biz yüz küsur sene sonra bu mushafı müzayedede satarak o bölgede savaş mağduru insanlara yardım olarak göndereceğiz” dedi.


#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Siyonizm
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