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Gazze ile iletişimi kesen İsrail'e Fahrettin Altun'dan sert tepki: Çirkin gerçeği gizleme girişimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'nin iletişimini keserek dış dünya ile bağını koparan İsrail'e sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in bu uygulama ile açıkça savaş suçu işleme niyetini gösterdiğini ifade eden Altun, "Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir." dedi.

Semih Bozkuş
02:01 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:03 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Terör devleti İsrail, katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de yoğun saldırılarla sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini keserek kenti dış dünyadan kopardı.

İşgalci devletin bu insanlık dışı uygulamasına ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert sözlerle tepki gösterdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Altun, İsrail'in bu uygulama ile açıkça savaş suçu işleme niyetini gösterdiğini ifade ederek, "Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir." dedi.

Altun paylaşımında İsrail'i destekleyen ve 'büyük güçler' olarak nitelediği ülkelere de önemli bir mesaj verdi.

Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen İsrail’i şiddetle kınadığını belirten Altun, "Bu vahşet derhal son bulmalıdır. Bu vahşeti destekleyen “büyük güçler” ise bundan böyle insan haklarından, temel hak ve özgürlüklerden bahsedemezler." ifadelerini kullandı.


"Çirkin gerçeği gizleme girişimi"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gazze’de sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin tamamen kesilmesi kabul edilemez. Bu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son aşamasıdır.


İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürürken, eş zamanlı olarak en temel insan hak ve değerlerine yönelik açık bir saldırı daha yapmakta, iletişim ve haberleşme kanallarını kesmektedir.


İsrail'in Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası iletişim kanallarını engellemeyi amaçlayan karartma uygulaması, açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir. Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir.


Batı'nın bu saldırı karşısında tepkisizliği, onları da bu suça ortak etmektedir. Gazze'deki insanların hukukunun pervasızca hiçe sayılması ve topluca cezalandırılmaları savunulamaz bir durumdur.

İsrail'i destekleyen 'büyük güçler'e mesaj

İsrail'in ayrım gözetmeksizin ve herhangi bir bedel ödemeksizin gerçekleştirdiği saldırıların kısıtlanmasına karşı çıkanlar, durdukları yeri sorgulamalıdırlar. Bu korkunç günlerde takındıkları tavrın tarihlerine kalıcı bir leke olarak geçeceğinin farkına varmalıdırlar.


Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen İsrail’i şiddetle kınıyoruz. Bu vahşet derhal son bulmalıdır. Bu vahşeti destekleyen “büyük güçler” ise bundan böyle insan haklarından, temel hak ve özgürlüklerden bahsedemezler."



#İsrail
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#Fahrettin Altun
9 saat önce
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