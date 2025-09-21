Gebelere ilaçla erken doğum yaptırmışlar

Eylül 2025’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36’ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Şikâyetlerde, özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürüldü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.