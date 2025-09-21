Gebelere ilaçla erken doğum yaptırmışlar

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
Eylül 2025’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36’ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Şikâyetlerde, özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürüldü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Eylül 2025’te gelen ihbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Skandal iddiaların ardından hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz kapatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanedeki incelemelerin devam ettiğini ve personelin ifadelerinin alınmaya başlandığını açıkladı.