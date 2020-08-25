Gebze’de iki otomobil çarpıştıktan 20 metre sonra durabildi: 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti iki kişi ise yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Muallimköy Kavşağı’nda meydana geldi.

Kaza 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Gebze kesimi, İstanbul istikameti Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze gişeler mevkinde yol çalışması alanındaki tabelaya çarpan B.Ç. idaresindeki FIAT marka 34 BP 748 plakalı otomobil, savruldu. Kaza yapan araca arkadan gelen plakası öğrenilemeyen bir kamyon ile A.A. idaresindeki İngiltere plakalı BMW marka otomobil çarptı.



İki otomobil çarpışmanın etkisiyle 20 metre sürüklendi.

Kazanın etkisiyle iki otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, 34 BP 748 plakalı otomobil içerisinde bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçlar adeta hurdaya döndü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF 14 Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Muallimköy Kavşağı’nda meydana geldi. Kaza 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Gebze kesimi, İstanbul istikameti Gebze gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze gişeler mevkinde yol çalışması alanındaki tabelaya çarpan B.Ç. idaresindeki FIAT marka 34 BP 748 plakalı otomobil, savruldu. Kaza yapan araca arkadan gelen plakası öğrenilemeyen bir kamyon ile A.A. idaresindeki İngiltere plakalı BMW marka otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle iki otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, 34 BP 748 plakalı otomobil içerisinde bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gebze’de iki otomobil çarpıştıktan 20 metre sonra durabildi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı. TEM otoyolundaki kazanın yol çalışması nedeniyle konulan tabelaya çarpan aracın savrulması sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Kazanın etkisiyle iki otomobilin 20 metre sürüklendikten sonra durabildiği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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