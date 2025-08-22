Yeni Şafak
Gece vakti İstanbul'da büyük panik: İki bina boşaltıldı

00:0922/08/2025, Cuma
IHA
Boşaltılan binalarda inceleme yapılacak.
İstanbul Büyükçekmece'de duvarlarından çatırdama sesleri gelen iki bina tedbiren boşaltıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin girişi yasakladığı binaların durumu gündüz yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olaya ilişkin açıklamada bulunan bina sakinleri, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik." dedi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde apartman sakinlerinin binanın duvarlarından sesler geldiği ihbarı üzerine iki bina boşaltıldı.

Boşaltılan binalara girişler yasaklandı

Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak’ta saat 23.00 sıralarında apartman sakinleri, binadan gelen çatırdama sesleri üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından 4 katlı ve 3 katlı bitişik haldeki iki binayı boşalttı. Toplamda 7 daire boşaltılırken, ekipler binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin girişi yasakladığı binaların durumu gündüz yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

"Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı"

Bina sakinlerinden Ekrem Coşkun, "Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3 katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı ’Ev yıkılıyor’ diye, o zaman aşağıya indik" dedi.



