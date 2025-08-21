İstanbul'da cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunmuştu: Kaçırılma anı ortaya çıktı

Büyükçekmece ilçesinde polis ekipleri, bir süredir aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin cesedini dün Kumburgaz Mahallesi’nde inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde bulmuştu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S.’nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.’ya ait boş villanın bahçesine gömüldüğü belirlenmişti.