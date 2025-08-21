Yeni Şafak
İstanbul'da cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunmuştu: Kaçırılma anı ortaya çıktı

21:4321/08/2025, Perşembe
IHA
Nametullah S’nin araca zorla bindirildiği anlarda kafasına ve beline ayakları ile vurdukları görüldü.
İstanbul'da bir süredir aranan Afganistan uyruklu şahsın cansız bedeni bir villanın bahçesine gömülü halde bulunmuştu. Alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenen şahsın kaçırılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öldürülen şahsın üç kişi tarafından araca zorla bindirildiği ve darbedildiği görüldü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde cesedi boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu şahsın kaçırıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araca binmekte direnen adamın darp edildiği görüldü.

Öldürüp gömdüklerini itiraf etti

Büyükçekmece ilçesinde polis ekipleri, bir süredir aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin cesedini dün Kumburgaz Mahallesi’nde inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde bulmuştu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S.’nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.’ya ait boş villanın bahçesine gömüldüğü belirlenmişti.

Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., özel izinle savcıya verdiği ifadede Nametullah S.’yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte villasının olduğu alana gömdüğünü itiraf etmişti.

Kaçırılma anı ortaya çıktı

Afganistanlı Nametullah S’nin kaçırılma anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. Görüntülerde Nametullah S’nin 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişi tarafından zorla bindirildiği görüldü. Nametullah S.’nin araca binmekte direnince darp edildiği, 2 kişinin kafasına ve beline ayakları ile vurdukları görüldü.



