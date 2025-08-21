Villadaki cesedin sır perdesi aralandı: Öz amcası tarafından katledilmiş

Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesinde gömülü olarak bulunan erkek cesedinin aylardır aranan Afganistan uyruklu Nametullah S. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Kendi akrabaları Cebrail K., Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.’nın alacak verecek meselesi yüzünden Nametullah S.’yi evinde darp ederek öldürdüğü ardından villanın bahçesine gömdüğü öğrenildi.
İstanbul'da bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni, Büyükçekmece'nin Kumburgaz Mahallesi’nde inşaat halindeki bir villanın bahçesinde bulundu.
Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin alacak verecek meselesi yüzünden amca Cebrail K. ile birlikte yeğenleri olan Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.’ tarafından evinde darp edilerek öldürüldüğü ve ardından boş villanın bahçesine gömüldüğü öğrenildi.
Ekipler Nametullah S.’ye dair izlere sosyal medyadan ulaştı
Sosyal medyada bir süre önce paylaşıldığı öğrenilen görüntülerde Nametullah S.,’nin amca ve yeğenleri tarafından bir araca zorla bindirildiği anlar yer almıştı. Nametullah S.’nin kaçırıldığı anların görüntülerini tesadüfen izleyen amcası Mola Morat, Afganistan Başkonsolosluğu aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi.
Amca Cebrail K. suçunu itiraf etti
Cesedin yerini köpekler tespit etti operatör çıkardı
Cebrail K.’nın suçunu itiraf etmesinin ardından yaklaşık 2 aydır aranan Nametullah S.’nin cesedinin çıkarılması için villaların olduğu alana iş makinesi çağrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait hassas burunlu kadavra köpeklerinden Melon ve Zeyna’nın cesedin yerini tespit etmesinin ardından alan kazılmaya başlandı. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde 4 metre derinlikte ise kayıp olarak aranan adamın cansız bedenine ulaşıldı.