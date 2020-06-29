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EĞİTİM

Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları! YKS puan hesaplama!

Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları

2020 YKS oturumları dün itibariyle tamamlandı. Adaylar, 2020 üniversite tericihlerinde 2019’daki üniversite lisans ve ön lisans taban puanlarını kullanarak da fikir sahibi olabiliyor. Ayrıca adaylar, YÖK Atlas tercih robotu üzerinden geçtiğimiz yıllardaki üniversite taban ve tavan puanları, öğrenim türüne göre arama ve burs oranlarını kolaylıkla sorgulayabilir.

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Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları YÖK atlas tercih robotu ile sorgulanabilir.
Geçmiş yıllardaki üniversite taban puanları YÖK atlas tercih robotu ile sorgulanabilir.

Üniversite taban puanları ile ilgili açıklama YKS tercih döneminde yapılıyor. Henüz tercihlerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Ancak 2020 YKS'ye giren adaylar şimdiden geçmiş yıllardaki üniversite taban puanlarını sorguluyor. Adaylar, bu sorgulamaları lisans ve ön lisansa göre YÖK Atlas tercih roboto üzerinden kolaylıkla yapabilirler.

ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI

  • Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.

YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?
GÜNDEM
YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

TYT PUAN HESAPLAMA:

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

YKS puan hesaplama nasıl yapılıyor?
GÜNDEM
YKS puan hesaplama nasıl yapılıyor?

AYT PUAN HESAPLAMA:

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

  • SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
  • EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
  • SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

  • 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
  • 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
  • 3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

  • – 2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
  • – Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
  • – Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
  • – Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

YKS soruları ve cevap anahtarı
GÜNDEM
YKS soruları ve cevap anahtarı
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