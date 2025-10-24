Geleceğin mucitleri Ümraniye Robot Yarışları’nda üstün performans sergiledi

Nabi Avcı Spor Tesisi'nde büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 24 takım ve 750 genç yarışmacı, üç gün süren teknoloji şöleninde bilgi, yetenek ve inovasyonlarını sergiledi.
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında gençleri teşvik etmeyi amaçlayan organizasyon, FIRST Robotics Competition (FRC) formatında gerçekleştirildi. Yarışmacılar, kendi tasarladıkları ve programladıkları robotlarla toplam 65 sıralama maçında ve ardından oynanan heyecan dolu final karşılaşmalarında hünerlerini ortaya koydu.
Ümraniye Robot Yarışları, yalnızca teknik becerilerin değil; aynı zamanda takım çalışması, iletişim, liderlik ve sunum yeteneklerinin de değerlendirildiği kapsamlı bir yarışma olarak dikkat çekti. Üç gün boyunca sabah 09.00’dan akşam 18.30’a kadar süren etkinlikte gençler, robotik dünyasının kapılarını aralayarak eşsiz deneyimler kazandı.
Organizasyon sonunda başarılı takımlar, 21 farklı kategoride ödüllendirildi. Katılımcılar hem yarışmanın rekabetçi ruhunu yaşadı hem de bilim ve teknolojinin heyecan verici dünyasıyla güçlü bağlar kurdu.
Başkan İsmet Yıldırım: "Seneye üçüncüsünü yapacağız"
Etkinlikte yarışmacılarla bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerin projelerini tek tek inceledi ve onlara büyük bir takdirle yaklaştı. Yarışmanın kapanışında yaptığı konuşmada, şu önemli mesajları verdi:
İlham Verici Başarı Hikâyeleri ve Unutulmaz Anlar
Ümraniye Robot Yarışları, bu yıl da gençlerin teknolojik üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını sergileyebileceği unutulmaz bir deneyime dönüştü. Gençler, mühendislik ve inovasyon yolunda attıkları adımlarla ilham verici başarı hikâyeleri yazdı. Başkan Yıldırım’ın desteğiyle bu etkinlik her geçen yıl daha da büyüyerek gençlere yeni fırsatlar sunmaya devam edecek.