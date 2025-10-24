Geleceğin mucitleri Ümraniye Robot Yarışları’nda üstün performans sergiledi

“Gençler, sizleri çok heyecanlı gördüm. Bu yarışmalar sadece bir rekabet değil; üretmenin, düşünmenin ve geliştirmenin değerini ortaya koyan çok kıymetli bir platform. Seneye, üçüncüsünü daha da büyüterek gerçekleştireceğiz. Ümraniye Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, bilim ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz.”