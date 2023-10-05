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Geleceğin seracıları üreterek yetişiyor

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından öğrencilerde tarım bilincini geliştirmek ve üretim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan serada ilk hasat şenliği yapıldı. Geleceğin seracıları meslek liseliler, "Bu serada üretim bizden sorulur" diyerek; domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, çilek ve fasulye topladı.

04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yiyecek hizmetleri bölümü öğrencileri, uygulama ve üretim sahası niteliğindeki serada yetiştirdikleri sebzelerin hasat sevincini doyasıya yaşadılar.

Yiyecek hizmetleri bölümü öğrencileri, uygulama ve üretim sahası niteliğindeki serada yetiştirdikleri sebzelerin hasat sevincini doyasıya yaşadılar.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Hem Eğitim Hem Üretim' sloganıyla kurulan Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Uygulama ve Üretim Sahası'nda ilk hasat şenliği yapıldı. Geleceğin seracıları meslek liseliler, "Bu serada üretim bizden sorulur" diyerek; domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, çilek, fasulye topladılar. Öğrencilerde tarım bilincini geliştirmek ve üretim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretime başlanan serada, üretilen mahsuller öğrenciler tarafından toplanmaya başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen’in yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı şenlikte serada yetiştirilen sebzeler özenle toplandı. Yiyecek hizmetleri bölümü öğrencileri, uygulama ve üretim sahası niteliğindeki serada yetiştirdikleri sebzelerin hasat sevincini doyasıya yaşadılar.


PRATİK YAPMIŞ OLDULAR

Öğrencilerin hasat heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, proje hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Mesleki ve işbaşı eğitimlerin son dönemlerdeki etkisine vurgu yapan Güney, öğrencilere teorik bilginin yanında pratik bilginin de verilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte bu tür projelerin çocukların sosyal becerilerini artırdığı gibi ileride ülke ekonomisine ve istihdama da önemli katkı sunacağını belirtti.


BAŞARI ÜRETİM AZMİNİ ARTIRDI

Verimli bir yıl geçirdiklerini, gelecek yıl faaliyetlerin artarak devam edeceğini bildiren Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı aynı zamanda sera sorumlusu Arif Köprücü, "Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 'Hem Eğitim, Hem Üretim' sloganıyla yola çıktık. Malum, Bayburt'ta iklim şartları zorlu ve yaz mevsimi oldukça kısa. Haliyle seraya ihtiyaç duyuldu. Tarım il müdürlüğümüzden aldığımız destekle, okulumuza seramızı kurduk. Öğrencilerimizle fidelerimizi diktik. Domates, salatalık, biber, patlıcan gibi temel sebzeleri yetiştirdik. Öğrencilerimiz emek verdiler, bunun neticesini hep beraber gördük. İnşallah önümüzdeki yıl faaliyetlerimiz aratarak devam edecek" dedi.


#seracılık
#ekonomi
#başarı
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