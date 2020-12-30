Gündem Gelecek Partisi İl Başkanına silahlı saldırıyı düzenleyen İl Başkan Yardımcısının kardeşi çıktı
İZMİR

Gelecek Partisi İl Başkanı’na silahlı saldırıyı düzenleyen İl Başkan Yardımcısı’nın kardeşi çıktı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik’in aracını kurşunlayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, aynı partinin başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı.

Haber Merkezi AA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Bayraklı ilçesinde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
FOTOĞRAF 15
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Gelecek Partisi Sakarya İl Teşkilatı ile bazı ilçe teşkilatları, dün yazılı bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu.
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Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak kullanılan binadaki tabelalar indirilip, eşyalar taşınmaya başlandı.
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Binanın dış cephesindeki tabelalar da sökülürken, içeride Serbes ve arkadaşlarına ait masa ve sandalyeler ile tablolar kaldırıldı, kaplamalar da sökülmeye başlandı.
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Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve il yönetiminin dün partiden istifa etmelerinin ardından, parti il binası boşaltılarak tabelalar söküldü.


Şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması sonucu otomobile 4 kurşun isabet etmiş, saldırgan kaçmıştı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Cüneyt İşçilik'in ihbarı üzerine polis otomobilde incelemede bulunmuş, polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedilmişti.

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