Gemi atıklarına sınıflandırma: Yat limanlarına atık hizmeti

Atıkların, atık kabul tesislerine veya atık alma gemilerine verilmesi, geçici depolanması ve bertarafı safhalarında sorumlu gerçek ve tüzel kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri almak zorunda olacak. Ayrıca atıkların, gemilerden alınırken karıştırılmadan ayrı toplanması ve depolanması esas olacak. Atık kabul tesislerinde depolanan atıkların başka bir atık kabul tesisine transfer edilmesi de yasaklanacak. Ayrıca, belge almış atık alım yükümlüleri ile Alternatif Uygulama Belgesi bulunan kıyı tesisleri, talep etmeleri durumunda, atık alımına ilişkin yetkilerini ilgili büyükşehir belediyesine sözleşme yaparak devredebilecek. Büyükşehir belediyeleri, yetki alanlarındaki kıyı tesislerine yanaşan, yanaşmak üzere açıkta bekleyen tüm gemiler, demirleme yerleri ile uğraksız gemilere hizmet verebilmek için gerekli tedbirleri almak zorunda olacak. Yat limanlarıyla ilgili bir düzenlemeye de gidilecek. Buna göre, yanaşma kapasitesi 50 üstünde olan yat limanlarında atık alım hizmeti verilmesi sağlanacak.

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