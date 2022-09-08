Gündem Gemi atıklarına sınıflandırma Yat limanlarına atık hizmeti
ANKARA

Gemi atıklarına sınıflandırma: Yat limanlarına atık hizmeti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesinde yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. İlgili paydaşların da görüşüne açılan taslak çalışmasına göre artık 'atık alım yükümlüsü' olacak.

Abone Ol Google News
Yasemi Asan Yeni Şafak
Gemi atıklarına sınıflandırma: Yat limanlarına atık hizmeti
Gemi atıklarına sınıflandırma.

Atıkların, atık kabul tesislerine veya atık alma gemilerine verilmesi, geçici depolanması ve bertarafı safhalarında sorumlu gerçek ve tüzel kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri almak zorunda olacak. Ayrıca atıkların, gemilerden alınırken karıştırılmadan ayrı toplanması ve depolanması esas olacak. Atık kabul tesislerinde depolanan atıkların başka bir atık kabul tesisine transfer edilmesi de yasaklanacak. Ayrıca, belge almış atık alım yükümlüleri ile Alternatif Uygulama Belgesi bulunan kıyı tesisleri, talep etmeleri durumunda, atık alımına ilişkin yetkilerini ilgili büyükşehir belediyesine sözleşme yaparak devredebilecek. Büyükşehir belediyeleri, yetki alanlarındaki kıyı tesislerine yanaşan, yanaşmak üzere açıkta bekleyen tüm gemiler, demirleme yerleri ile uğraksız gemilere hizmet verebilmek için gerekli tedbirleri almak zorunda olacak. Yat limanlarıyla ilgili bir düzenlemeye de gidilecek. Buna göre, yanaşma kapasitesi 50 üstünde olan yat limanlarında atık alım hizmeti verilmesi sağlanacak.

Ozanlar 'Sıfır Atık' projesine destek için Van Gölü'nde atıştı
GÜNDEM
Ozanlar 'Sıfır Atık' projesine destek için Van Gölü'nde atıştı
Emeklilere promosyon8 bin liraya yükseldi

Emeklilere promosyon
8 bin liraya yükseldi

​Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

'İyi ki çarpmış diye dua ediyorum'

​Otobüs çarptı, karnından yedi kilo kitle çıkartıldı.
Mersin’deki orman yangını devam ediyor: 110 konut tahliye edildi

​Sıla Şentürk'ü öldüren cani suçunu itiraf etti.

DSÖ'den rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması.

​Gürsel Tekin'e 'Kendine gel' uyarısı

Yedi aylık hamile Raziye'yi yüzünden ve göğsünden vurdu.

​Köy halkı uykusuz: AFAD inceleme başlattı.

​Üç yaşındaki Iraklı Rayyan'ın teyzesi gözaltına alındı.

​Almanya'dan tatil için köyüne gelmişti, hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.