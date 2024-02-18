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Geminin aşçısının cansız bedeni bulundu

Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

04:00 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 02:14 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Zeynep Kılınç.
Zeynep Kılınç.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında 14 Şubat’ta su alıp batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 3’üncü gününde acı haber geldi. Önceki akşam batığa dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar, dip akıntısı nedeniyle geminin bulunduğu noktaya ulaşamamıştı. Dün saat 14.00 sıralarında dalgıçlar özel bir asansör yardımıyla 51 metre derindeki enkaza indi. Batıkta, kayıp 6 denizciden birinin cesedi bulundu. Çıkarılan cesedin, gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi. Kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazından çıkarılan ceset, Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi. Gemi personelinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Diğer kayıp 5 denizci aranıyor.



#Gemi Kazası
#Marmara Denizi
#Zeynep Kılınç
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