Geminin aşçısının cansız bedeni bulundu

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında 14 Şubat’ta su alıp batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 3’üncü gününde acı haber geldi. Önceki akşam batığa dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar, dip akıntısı nedeniyle geminin bulunduğu noktaya ulaşamamıştı. Dün saat 14.00 sıralarında dalgıçlar özel bir asansör yardımıyla 51 metre derindeki enkaza indi. Batıkta, kayıp 6 denizciden birinin cesedi bulundu. Çıkarılan cesedin, gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi. Kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazından çıkarılan ceset, Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi. Gemi personelinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Diğer kayıp 5 denizci aranıyor.