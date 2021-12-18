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İSTANBUL

Genç girişimciler ödüllerini aldı

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda teknolojiye yön veren birbirinden yenilikçi fikirler ödüllerine kavuştu. Yarışmaya 697 proje başvurarak bu alanda bir rekora da imza atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Genç girişimciler ödüllerini aldı
Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen 8. Başakşehir İnovasyon Yarışması’nın ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, BTK Kurulu Üyesi Orhan Öge, siyasi parti ilçe başkanları, organize sanayi bölgeleri başkanları ve çok sayıda Başakşehirli katıldı.

Teknoloji ve inovasyonda bir çok çalışmaya imza atan Başakşehir’de yenilikçi projeler sekizinci kez yarıştı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen 8. Başakşehir İnovasyon Yarışması’nın ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, BTK Kurulu Üyesi Orhan Öge, siyasi parti ilçe başkanları, organize sanayi bölgeleri başkanları ve çok sayıda Başakşehirli katıldı.

Yasin Kartoğlu
Yasin Kartoğlu

697 BAŞVURU İLE REKOR KIRILDI

  • Hayatı kolaylaştıran yenilikçi fikirlerin yer aldığı 8. Başakşehir İnovasyon Yarışması ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin yanı sıra özel kategori olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlendi. Ortaokul kategorisinde 222, lise kategorisinde 202, üniversite kategorisinde 174, öğretmen ve öğretim görevlisi kategorisinde 64 ve özel kategoride 35 olmak üzere yarışmaya toplam 697 proje ile yarışmada başvuru rekoru kırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 kategoride 30 yenilikçi finale kalma başarısı gösterdi.

AMERİKA’DAN BİLE KATILAN PROJE VAR

Bu yıl yine başvuru rekoru kırıldığını belirten Başkan Kartoğlu,“Geçen yıl 500 proje başvurusu yapılmıştı. Bu yıl yarışmamıza başvurusu yapılan proje sayısı 697 oldu. İstanbul’dan Gaziantep’e, Trabzon’dan Kilis’e kadar ülkemizin dört yanından yenilikçi fikir sahibi gençlerimiz, öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz ve girişimcilerimiz birbirinden harika projeleriyle yarışmamıza katıldı.Yarışmamıza Amerika Birleşik Devletleri’nden katılan bir proje de var. Kaliforniya Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Muratcan Çiçek, engellilere yönelik projesiyle finale kalma başarısı da gösterdi. Bu kadar büyük bir ilgi, bizi gerçekten çok ama çok sevindirdi. Aynı zamanda bizlere, gelecek adına umut verdi” ifadelerini kullandı.

‘HER ANLAMDA DESTEK OLACAĞIZ’

  • Finale kalan 30 projenin birbirinden ilginç ve yenilikçi olduğuna vurgu yapan Başkan Kartoğlu, “İlerleyen süreçte, aralarından birçoğunun hayatımızı kolaylaştıracak ticari ürünler haline geleceğine inanıyorum. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi de özellikle söylemek istiyorum. Yeter ki gençlerimiz, girişimcilerimiz buradayız desin. Biz, kendilerine her anlamda destek olacağız” dedi.

‘Başakşehir’de 5G denemeleri başladı’

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilklerin ve enlerin şehri Başakşehir’de yine bir ilke imza atarak, Başakşehir Living Lab’de 5G denemelerine başladıklarını açıkladı. Türkiye’de 5G denemelerine başlayan ilk belediye olduklarının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Denemeler BTK ortaklığında yapılıyor. BASE Espor Merkezi’nde espor oyuncuları ilk denemeleri yapıyor. Başakşehir Living Lab’de vatandaşların 5G’yi test edebilecekleri alanlar da kurulacak. Halka açıldığında ise WiFi üzerinden ve kablolu bağlantılarla 5G teknolojisini deneyimleme imkânına kavuşacaklar” dedi.

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