Gündem Genç kıza çarptı kaçtı serbest kaldı Kaza anında canlı yayın yapıyormuş
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Genç kıza çarptı kaçtı serbest kaldı: Kaza anında canlı yayın yapıyormuş

İzmir’in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Aysel Canpolat hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cip sürücüsü Ercan K'nın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Genç kıza çarptı kaçtı serbest kaldı: Kaza anında canlı yayın yapıyormuş
Kaza anı cep telefonu kamerasınca böyle kaydedildi.

Korkunç kaza, 10 Temmuz sabahı Homeros Bulvarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Aysel Canpolat’a, Ercan K. yönetimindeki 03 RK 355 plakalı cip çarptı.

ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız ağır yaralanırken, cip sürücüsü Ercan K. kaza yerinden kaçtı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekiler cipin çarptığı genç kızı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Aysel Canpolat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KAZA ANI CANLI YAYINDA

Bu arada, kazanın, cip sürücüsü Ercan K’nın seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Sürücünün canlı yayın görüntülerinde, seyir halindeyken Aysel Canpolat’a çarptığı ve durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

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SÜRÜCÜNÜN YERİ TESPİT EDİLDİ


Kazanın ardından genç kıza çarpan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı’da olduğunu belirledi. Ekipler, cip sürücüsü Ercan K’yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Sürücünün alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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