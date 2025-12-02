Gençler arasında yan bakma kavgasında bıçaklar çekildi: Ayağından çıkarıp sapladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi’ne, F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. F.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.