Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Gençler arasında yan bakma kavgasında bıçaklar çekildi: Ayağından çıkarıp sapladı

Gençler arasında yan bakma kavgasında bıçaklar çekildi: Ayağından çıkarıp sapladı

23:452/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bacağına saplanan bıçağı çıkartıp karşısındaki kişiyi ağır yaraladı.
Bacağına saplanan bıçağı çıkartıp karşısındaki kişiyi ağır yaraladı.

Bilecik’te "yan bakma" sebebiyle çıkan kavgada bir şahıs, bacağına saplanan bıçağı çıkartıp karşısındaki kişiyi karnından ağır yaraladı.

Olay, merkez ilçe İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük H.K.A. ve F.Y. arasında "yan bakma" sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.Y., H.K.A.’yı bacağından bıçakladı. H.K.A. ise bacağına saplanan bıçağı çıkartarak F.Y. isimli şahsı karnından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi’ne, F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. F.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Bilecik
#Bıçak
#Yaralanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı pasaport ücretleri: Yeniden Değerleme Oranına göre 2026 pasaport harcı ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport fiyatları