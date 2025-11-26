Yeni Şafak
YHT şantiyesinde 15 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

YHT şantiyesinde 15 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

23:5526/11/2025, Çarşamba
G: 27/11/2025, Perşembe
IHA
Kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metre yükseklikten aşağı devrildi.
Kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metre yükseklikten aşağı devrildi.

Bilecik’te Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde 15 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bilecik-Eskişehir karayolu Ahmetpınar Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İç-Taş YHT şantiyesinde şoför olarak çalışan Ahmet Anbar’ın (51) kullandığı 06 BN 7953 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metre yükseklikten aşağı devrildi. Kazada Ahmet Anbar ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.



